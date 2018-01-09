Yeşilyurt Belediyesi olası bir deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve deprem sırasında hayatta kalmak için dikkat edilmesi gereken konuların bilimsel çalışmalarla değerlendirileceği ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinin inşaat çalışmaları başladı. Başkan Polat, her türlü teknik alt yapıya sahip merkezin, bir ilçe belediyesi tarafından açılacak en donanımlı afet eğitim tesisi olma özelliğini taşıdığını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları ve AK Parti İl Başkan yardımcıyla birlikte ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinin uygulanacağı Çilesiz mahallesindeki 6.980 metrekarelik inşaat alanında incelemelerde bulundu.

“DEPREM ANI YAŞATILIYOR”

Projenin teknik detaylarıyla ilgili Milletvekili Mustafa Şahin’e bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, doğal afetlere yönelik ön hazırlıklar çerçevesinde hizmete girecek olan ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinde bir adet bina, bina içerisinde depremin bire bir yaşanacağı şekilde sarsma tablası şeklinde tasarımı yapılacak eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme alanları ve yeşil alanların yer alacağını söyledi.

Başkan Polat, Malatya’da yaşanabilecek olası bir deprem anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak bilgilendirmesinin yapılacağı ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinde inşaat çalışmalarına başladıklarını ifade ederken şunları söyledi; “Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızı her türlü afet, yangın veya deprem olayında ön bilgilendirme yapmak adına önemli bir yatırımı ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Çilesiz Mahallemizde 6 bin 980 metre kare alanda inşaatına başladığımız ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ olası bir afet anında yapılması gerekenlerin uzman eğitmenler gözetiminde anlatılacağı, tatbikatının yapılacağı önemli bir merkez özelliği taşıyacak. İlk başta çocuklarımıza yönelik başlatılacak eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak merkezimizde depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda geniş kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Eğitimlerde doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşamak yerine güvenli koruma teknikleri öğretilecek. Bu sayede öğrencilerin ve halkın depreme karşı gerekli tedbirleri alma hususunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır. Okullardan servislerle alınacak öğrencilerimiz burada eğitimden geçtikten sonra yeniden okuluna bırakılacak. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda olduğu gibi ilçemizdeki park alanlarını tematik yapmaya önem veriyoruz. Parklarımızı toplumsal konularda bilgilendirici eğitimlerin yapılacağı merkezi alanlar şekliyle hizmete sunmaya önem veriyoruz. AK Belediyeciliğin mantığında vizyon ve gelecek vardır, bizlerde hizmetlerimizi bu bakış açısıyla yapıyoruz” sözlerini kaydetti.

ÖNEMLİ BİR HİZMET

AK Belediyecilik hizmetlerinin temelinde ciddiyet olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Sosyal Belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirme noktasında kentimize çok önemli bir merkez kazandırılacak. Gönül ister ki afet, deprem, sel ve yangınla karşılaşmadan hayatımızı sürdürmeyi Rabbim bizlere nasip etsin ancak bu doğal afetlere karşı alınacak önlemlerle ilgili bilinç oluşturmak adına böylesine kıymetli eserlere ihtiyaç duymaktayız. Okullarımızda eğitim çalışmaları ve deneyler yapılıyor lakin deprem veya doğal afet olmadan önce simülasyon çalışmalarına ihtiyaç vardır. Doğal afetler, depremler veya yangınların oluş anı ile iki aracın çarpışma anını gösteren simülasyon uygulamaları bu tür eğitimlerin vazgeçilmez parçasıdır. Bunun yapılması insanların bilinçlenmesidir. Burası sadece Yeşilyurtlu hemşerilerimizin değil tüm kent sakinlerinin hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız bu merkeze gelerek depremle ilgili hem eğitimler alacaklar hem de tatbikatlara katılabilecekler. Deprem anında ne yaşanıyorsa canlandırmalı olarak burada yaşatılacak ve alınacak önlemler bire bir anlatılacak, eğitim odalarının tasarımı bu şekilde yapılacak. Böylesine değerli bir hizmeti kent ve ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacak olan Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere ekibini canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ