Onbir ayın sultanı Ramazan ilk iftar ile Cumartesi günü başlıyor. Her yıl olduğu Ramazan ayı bu yılda Yeşilyurt ilçesinde dolu dolu geçecek. Düzenlenecek meydan iftarları ile vatandaşlar hep birlikte iftarlarını açacak, iftar sonrası düzenlenecek olan etkinliklerle Ramazan’ın manevi iklimi yaşatılacak.

Ramazan öncesi bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir Ramazan Ayına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek “Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan ayı Müslümanlar için bir kaynaşma, ortak paylaşım, birliktelik ve hoşgörüyü ifade eder” dedi.

Ramazan’nın tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olduğunu dile getiren Polat, “Ramazan ayı, insanların kendi iç dünyalarını terbiye etmesi, yoksulları doyurup gözetmesi, sevap ve ödülün bir fırsat olarak yakalanması bakımından yardımlaşma, dayanışma, rahmet ve bereket ayı, tüm güzellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındıran Ramazan Ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği özel bir zaman dilimidir” ifadelerini kullandı.



Ramazan dolu dolu geçecek

Başkan Polat, Yeşilyurt İlçesinde düzenleyecekleri programlar ile 11 Ayın Sultanı Ramazanın manevi iklimine uygun etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulacak olan İftar Çadırı ile hasta ve hasta yakınlarına her gün iftar yemeği ikram edeceklerini söyleyen Polat, bunun yanı sıra meydan iftarları ile de vatandaşlarla buluşacaklarını ifade etti.

Geçen yıl 13 mahallede düzenledikleri meydan iftarlarının bu yılda devam edeceğini belirten Polat, “Barış ve kardeşlik ayında binlerce kardeşimizle birlikte iftar sofralarına oturup, elimizi semaya açıp okuyacağımız dualarla iftarımızı yapacağız” dedi.

Meydan İftarlarında Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve ney dinletisiyle Ramazan ayının manevi havasını yaşatacaklarını ifade eden Polat, “7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap edecek şekilde organize edeceğimiz Meydan İftarlarında, Yeşilyurt Belediye Tiyatro Grubumuz tarafından sahnelenecek Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz oyunları başta olmak üzere eski Ramazanları hatırlatacak nostaljik tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Teravih namazlarında lokma tatlısı ve şerbet ikramı”

Başkan Polat, Ramazan Ayı boyunca her gün farklı camilerde teravih namazından sonra vatandaşlara lokma tatlısı ve şerbet ikramlarının da olacağını söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak, Ramazan ayının ilçede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanması için gereken tüm tedbirleri de alacaklarını kaydeden Polat, “ Belediye Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz 30 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Bizlerde ekiplerimizin çalışmalarını sık sık yerinde denetleyerek hizmetlerimizin halkımıza en güzel şekilde ulaşması için gayret sarf edeceğiz. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimizin mesai saatleri Ramazan Ayına göre ayarlanacak. Ekiplerimiz günün her saatinde sahada olacak ve halkımızın taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verecek. Vatandaşlarımız Yeşilyurt Belediyesinden taleplerini 444 8 910 nolu numaradan mesai saatleri içerisinde bize bildirebilirler” şeklinde konuştu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan Ayı boyunca lokanta, kasap, manav, pasta, tatlı, baklava ve unlu mamul imalathanelerini rutin kontroller dışında sık sık denetleyeceğini de belirten Polat, “Halkımızın iftar ve sahur yemeklerinde sağlıklı ürünler tüketmesi için tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.



“İbadethanelerimiz gül kokacak”

Yılda iki defa genel temizliğini yaptıkları camilerin genel temizliklerinin de Ramazan ayına özel olarak yapıldığını dile getiren Polat, Camilerimize gül suyu kokusu sıkılıyor, böylelikle camilerimiz gül gibi kokacak. Ekiplerimiz, camilerimizin temizliğinin yanında ilçemizin bütün mahalle, cadde ve sokaklarının temizliğine özen gösterecektir” diye konuştu.



“İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin her zaman yanındayız”

Hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlere Ramazan ayı boyunca gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlardaki desteklerini sürdüreceklerini belirten Polat, Baştacı projesiyle yaşlı vatandaşların evlerindeki temizlik ve diğer bakım hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İHA