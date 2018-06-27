“Yeşilyurt’ta mutlu yaşamak temizlikle mümkün”

Yeşilyurt Belediyesi Yeşiltepe Atatürk ve Cumhuriyet mahallerinde temizlik konusunda farklı bir uygulamaya gitti. 15 günde bir defa rutin gerçekleştirilen temizlik dışında Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde kapsamlı bir temizliğe giren Yeşilyurt Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı. Temizlik çalışmalarının bulunduğu yerde başkan yardımcılarıyla birlikte inceleme yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, önemli mesajlar verdi.

Yapılan kapsamlı temizlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Muhtarlar Denek Başkanı ve aynı zamanda Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, zaten Yeşilyurt Belediyesinin rutin temizlik çalışmaları yaptığına dikkat çekti.

ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Şahbaz, “Zaman zaman bu temizliği zaten yapıyorlardı. Bugün tam kapsamlı yapıyorlar temizliği. Yeşilyurt Belediyesi’nin bu konudaki çalışması bence Türkiye genelinde örnek teşkil ediyor. Ben belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

TEMİZLİK DÜZENLİ OLARAK YAPILIYORDU

Yeşilyurt Belediye Bşakanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar Beyefendi ve başkan yardımcılarımız bugün Yeşiltepe’deler. Yeşiltepe’nin tamamını rutin olarak temizledikleri gibi bugün mahallemizin tamamını temizliyorlar. Bu düzenli olarak 15 günde bir yapılıyordu. Ancak bugün daha kapsamlı yapılıyor. Ben bu çalışmalarından dolayı Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

FARKLI BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Temizliğin imandan olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve yine Temizlik İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı arkadaşımızla birlikte bugün Yeşiltepe’de farklı bir uygulama başlattık. Rutin olarak 15 günde bir yaptığımız temizlik çalışmalarımızı bugün muhtarlarımızı da yanımıza alarak kapsamlı bir temizlik çalışmasına başladık. Tabi temizlik imandandır. Bir toplum ne kadar temiz olursa o kadar güzel görünür, o kadar hijyenik olur ve insanlar o bölgede yaşamını rahat devam ettirir. Temizlik noktasında biz iddialıyız ve bu iddiamızı da bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada olarak göstermek istiyoruz. Çünkü temizlenmeyen alanlar haliyle hastalık ve sıkıntı oluşturur. Bu anlamda ekiplerimizi yerinde gördük ve çalışmalarına ortak olduk. Yeşilyurt olarak mutlu olabilmemiz için temiz olmamız lazım. Mutlu insanların şehri Yeşilyurt’ta yaşamak gerçekten temizlikle mümkün. O yüzden Yeşilyurtluyum tabi ki temizim ve temiz olunca da mutluyum diyorum” ifadelerinde bulundu.

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