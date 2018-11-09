Yeşilyurt’ta meclis çalışmaları tamamladı

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Başkan Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen 2.Oturum toplantısında açılış ve yoklamanın ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı. Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karakavak, Hacı Abdi ve Kaynarca mahallelerine yapılması planlanan okul projeleri için hazırlanan İmar Plan Tadilat raporları kabul edildi. Yeşilyurt’un eğitim hizmetlerinde bölgesinde önde giden ilçeler arasında yer aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek kendi projelerimiz gerekse de Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte verimli ve faydalı etkinlikler düzenleyerek eğitim alanda ki hizmetlerimize yoğunluk veriyoruz. Yeşilyurt’un sosyal, kültürel ve eğitim zenginliklerini ön plana çıkarmak, gençlerimizi daha fazla eğitimle buluşturmak adına ortak projeler ve yatırımlarda bir araya gelmeye hassasiyet göstermekteyiz. İlçemiz çok hızla geliştiği ve büyüdüğü için bazı bölgelerimize yeni okulların yapılması gerekmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi sonrasında Karakavak, Hacı Abdi ve Kaynarca mahallelerine kazandırılması planlanan yeni okul projeleri için Meclis olarak almamız gereken kararı aldık, hayırlı olsun. Eğitimle ilgili hazırlanan gündem maddelerine her zaman destek veren meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi iken görevinden istifa eden AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Güner’den sonra Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu tarafından Meclis Üyeliğine atanan İbrahim Haskul, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığındaki görevi nedeniyle istifa ettiğine yönelik dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu. Toplantıya katılan İbrahim Haskul’un istifasıyla ilgili Meclis Üyelerine bilgi verilirken, Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahim Haskul’un yerine yeniden atama yapılacak.

Gündeminde ki yedi maddenin İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelenmesine karar verdikten sonra Kasım ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2018 yılının son toplantısını 04 Aralık 2018 Salı günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.