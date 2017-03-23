Başkan Polat, greyder nedeniyle Başkan Toptaş ve Belediye personeline teşekkür ederek, "Ülkemizin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlara sahip olması için yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün belediyeler, kamu ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde hem ülkemize, hem kentimize hem de ilçemize güzel hizmetler yapma peşindeyiz. Son dönemlerdeki yatırım ve hizmetlerle büyük bir değişime uğrayan Yeşilyurt İlçemizde devam eden hizmetlerimizin daha hızlı ve süratli bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Hizmetlerimizin aksamadan devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi. Gelecek nesillere huzurlu, modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt bırakmak için yoğun bir mesai yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde ilçemizin dört bir tarafında imar yolu açma, yol genişletme, sıcak asfalt ve stabilize yol yapımı, kilit taşı, kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kaliteli ve nitelikli hizmetlerimizi ilçemizin en ücra noktasına kadar ulaştırırken araç filomuzu güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Araç filomuzdaki iş makinesinin sayısını artırarak sahadaki operasyon gücümüzü de arttırıyoruz. Bu ay içerisinde Devlet Malzeme Ofisinden 2 milyon 250 bin 119 TL bedel karşılığında satın aldığımız yedi adet iş makinesiyle araç filomuzdaki sayıyı 256’ya çıkarmıştık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe yoluyla alınan greyder ile araç filomuzdaki iş makinesi sayısı 257’e çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

İHA