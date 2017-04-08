Yangın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde bir evde çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın sonrası mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen yangına müdahale etti.

Yangında evde bulunan 3 kişi hafif şekilde dumandan etkilenirken olay yerinde bulunan sağlık görevlilerince tedavi altına alındılar. Yangın sonrası maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA