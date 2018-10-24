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Yeşilyurtlu muhtarlardan Niğde’ye anlamlı yolculuk

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt’tan Niğde’ye, 15 Temmuz’u Unutmamak İçin Yolundayız’ gezi programında duygusal anlar yaşandı. 

Yeşilyurtlu muhtarlardan Niğde’ye anlamlı yolculuk

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt’tan Niğde’ye, 15 Temmuz’u Unutmamak İçin Yolundayız’ gezi programında duygusal anlar yaşandı. 

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:35
Yeşilyurtlu muhtarlardan Niğde’ye anlamlı yolculuk

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ‘Yeşilyurt’tan Niğde’ye, 15 Temmuz’u Unutmamak İçin Yolundayız’ sloganıyla gerçekleşen programı kapsamında mahalle muhtarlarıyla birlikte 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında kahramanca şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Yeşilyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yeşilyurt ilçesinin 82 mahallesinde büyük bir özveriyle görev yapan mahalle muhtarlarının katılımıyla Nevşehir ve Niğde kentlerini kapsayan üç günlük ‘Yeşilyurt’tan Niğde’ye, 15 Temmuz’u Unutmamak İçin Yolundayız’ adı altında program düzenledi. Nevşehir’de ki Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, peribacaları ve ünlü ozan Mahsuni Şerif’in kabrini ziyaret eden mahalle muhtarları, programın son gününde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir tarafından mezarlık girişinde karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile mahalle muhtarları, Halisdemir’in kabri başında okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitlerimiz için dua etti. 
Vatan savunması sırasında hayatını kaybeden bütün şehitleri rahmet, saygı ve minnetle yad ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Albayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması adına 15 Temmuz gecesi ilk kuruşunu attıktan sonra kahramanca şehit düşen, onurumuz, gururumuz Ömer Halisdemir’in şahsında vatan topraklarının özgürlüğü ve hürriyeti için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’de şu anda yanımızda, kendisine derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hasan Hüseyin amcamızın metanetine açıkçası hayran kaldık, takdiri ilahinin önüne kimse geçemez, bizimde dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah bundan sonra bu kahramanlar milletimizin içinden her zaman çıkmaya devam edecektir. Yiğitlerimiz bu topraklarda var oldukça, memleketimizin sırtı yere gelmez. Onun gibi kahraman evlatlarımız olduğu müddetçe bu millet, ilelebet bu topraklarda özgür ve hür yaşayacaktır. Bu bayrak semadan ilelebet inmeyecek, Ezan-ı Muhammed-i de hiçbir zaman susmayacaktır” şeklinde konuştu. 
Başkan Çınar, “Vatanı ve bayrağı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyüp bu uğurda canını feda etme cesaretini gösteren gözü kara, yiğit evlatlar yetiştiren başta Hasan Hüseyin Halisdemir olmak üzere tüm şehit ailelerine borçluyuz. Biz bütün şehit yakınlarının olduğu gibi Hasan Hüseyin amcamızın da yanındayız, bizi bir evladı gibi görüp yakın ilgi ve alakasını eksik etmeyen amcamıza ve aile yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Amacımız; buradaki maneviyatı Malatya ve Yeşilyurt’a taşımak, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlemektir. Cenab-ı Allah bu millete 15 Temmuz hain darbe kalkışması gibi kötü günleri bir daha yaşatmasın, o tip kalkışmalara karşı yeltenenlere karşı hepimiz Ömer Halisdemir olmaya, vatan savunmasının olduğu her yerde göreve hazırız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, rabbim vatanımıza milletimize zeval vermesin. Şehitlerimiz, bizim bu topraklarda, güven içerisinde yaşamamızın sebebidir. Bu vatana kim ihanet etmek isterse rabbim onları kahrı perişan etsin” ifadelerini kullandı. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar programın Ömer Halisdemir’in kabir ziyaretiyle son bulmasının kendileri için çok büyük önem arz ettiğini ifade etti. Şehit Ömer Halisdemir’in adını yaşatmak, onun ruhu ve anlayışını gelecek nesillere aktarmak adına hizmete sunulan Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde gerçekleştirdikleri inceleme ziyaretinde ise duygusal anlar yaşandı. Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi şehit olduğu anda üzerindeki elbisesi, silahı, şapkası ve botlarından oluşan eşyaları ve fotoğraflarıyla birlikte 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında çekilen tarihi fotoğraflar ve gazete küpürlerini muhtarlarla birlikte yakından inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, günün anısına Hasan Hüseyin Halisdemir’e Türk Bayrağı, kayısı paketi ve ‘eliv-vav’ tablosu hediye etti. 

İHA

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Yeşilyurt
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