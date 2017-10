Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, beraberinde Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı İsmail Kurtoğlu ve Üçgöze Mahalle Muhtarı Osman Ercan ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz, Başkan Gürkan’ın önemli hizmetlere imza attığını belirterek, “Malatya Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek gelişen Battalgazi bölgemiz hakkında kendisinden bilgi almaya geldik. Zaten çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarılı, takdire şayan çalışmaları var. Malatya ortak paydamız. Şehrin merkezi çarşımız. Bu anlamda başkanımızın şehirde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Başarıların devamını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

OLMAZSA OLMAZIMIZ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyecilikte muhtarların yeri ve önemine dikkat çekerek, “Bizim belediyecilik anlayışımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bunun temeli de istişareye dayanır. Sivil toplum örgütleri olsun, meslek örgütleri olsun, kanaat önderleri olsun, yerel önderler olsun, sendikalarımız olsun, derneklerimiz olsun, bunlarla ortak istişare ederek şehrin yol pusulasını ve yön haritasını belirlenmesi noktasında en temel kaynaklarımız sivil toplum örgütleridir. Bu anlamda muhtarlarımızın görüş ve önerileri de bizim açımızdan çok anlamlıdır. Bugün Yeşilyurt ilçemizin değerli muhtarlar derneği başkanı ve üyeleri buraya gelmişler. Biz kendilerini bu ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabi ortak paydamız Malatya’dır. Malatya’nın değerleridir. Battalgazi zaten muhtarlarımızın ifade ettiği gibi, Malatya’nın kendisidir, özüdür. Yani biz Battalgazi’yi tarif ederken Anadolu’yu Anayurt medeniyetler merkezi, destan şehri olarak tarif ediyoruz. Dolayısı ile Malatya’ya çakılacak her çivi, Battalgazi’ye çakılmış bir çividir. Battalgazi’ye çakılacak her çivide Malatya’ya çakılmış bir çividir. Dolayısıyla biz ilçelerimiz olsun, şehrimiz olsun, böyle bir ayrım noktasında hiçbir zaman bulunmadık. Malatya’nın her tarafında yapılan hizmet bize yapılmış olarak addettik. Bu anlamda da Yeşilyurt muhtarlarımızın burada bizleri ziyaret etmeleri gibi incelik göstermelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

