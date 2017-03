Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi idarecileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



Kuranı Kerim okundu, dualar edildi

Regaip Kandili nedeniyle Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda tertip edilen özel programda ilk olarak Kuranı Kerim tilaveti okunurken, ardından ilahiler seslendirilip dualar edildi. Malatyalıların ve Yeşilyurtluların Regaip Kandilini kutlayan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi “Bu gece bol bol dua edelim, dolu dolu geçirelim. Cenabı Allah kandilinin hakkını verenlerden eylesin hepimizi” dedi.

Başkan Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat ise Regaip Kandilini kutlayarak, “Kandiller, manevi feyizleriyle gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır” dedi.

Kandillerin sevgi ve gönül huzuru ortamlarının kurulmasına vesile olmasını temenni eden Polat, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz. Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Şahnahan ve Gündüzbey Yeşilkonaklara ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat daha sonra Gündüzbey ile Şahnahan Mahallerinde hizmet veren Yeşilkonak Hizmet Binalarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Yeşilkonak İdarecilerinin de yer aldığı inceleme gezisinde halı dokuma, resim, biçki, dikiş, nakış, iğne oyası ve açılan diğer kurslarda yapılan el emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen Kavuk ile Polat, öğretmenler ile kursiyerleri tebrik ettiler.



Kavuk: “Her ürün bir sanat eseridir”

Yeşilkonak Hizmet Binalarında vatandaşlara yönelik faydalı eğitimler ve kurslar düzenlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, “Yeşilyurt Meslek Ediniyor” projesi çerçevesinde açılan kurslarda çok değerli, kıymetli eserlerin ortaya çıktığını ifade etti. Kurs kapsamında yapılan ürünleri çok beğendiklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Kavuk, “Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat ile birlikte Güzdüzbey ile Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binalarımızda Yeşilyurt Meslek Ediniyor projesi çerçevesinde açılan kurslarımızı ziyaret ettik. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımızın yaptıkları ürünlerin hepsi çok değerli ve kıymetlidir. Her bir ürün kendi içerisinde ayrı bir güzelliği barındırıyor. Bunların her biri kadınlarımızın el emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları el sanatlarıdır. Burada büyük bir emek ve gayret var, her biri sanat eseridir. Tüm bayanlarımızı ve kurs öğretmenlerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ta, ev hanımlarının boş zamanlarını faydalı geçirmek adına katıldıkları bu kurslarda çok güzel ürünlerin ortaya çıktığını ifade ederken, el emeği göz nuru eserleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

