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“Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya’ya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız” dedi.

“Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya’ya ve Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız” dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:33
“Yeşilyurt’a yakışır şekilde ağırlayacağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 16.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında alanda düzenlenecek mitinge bütün Malatyalıları davet etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya ve Yeşilyurt'a yakışır şekilde ağırlamak gerektiğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmanın onurunu ve gururunu bir kez daha yaşayacağız. Türkiye'nin her alanda önünü açan, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması için mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Malatya’da olacak. Yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kuran, güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımızı kutlu davasında yalnız bırakmayacağız. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a millete hizmet yolunda en büyük desteği yine Malatyalılar verecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

(Bülten)

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet ÇınarCumhurbaşkanımız Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanMalatya
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