Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Selçuklu mimarisini örnek alarak projesini hazırladığımız Yeşilyurt Kültür Sarayımız fonksiyonel yapısı ve çok amaçlı salonlarıyla Malatya’nın sosyal, kültürel ve eğitim yapısına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve kentimizin gelişimine katkı sağlayacak birçok sanatsal buluşmaya ev sahipliği yapacak ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesine büyük önem veriyoruz” sözlerini kaydetti.

35 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNDE

Karakavak Mahallesi’nde toplam 35 bin metrekare alan üzerinde 26 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek üç katlı ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesinde gelinen son durum Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katıldığı toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda Başkan yardımcıları, Etüt Proje Müdürü ile mimarlar, slayt sunum şeklinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bilgi verdiler.

Malatya ve Yeşilyurt’un çok büyük ihtiyaç duyduğu ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesinin kusursuz bir şekilde hayata geçmesi için projenin her safhasını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gaziantep, Bursa ve Mersin başta olmak üzere birçok kentte bulunan Kongre ve Kültür Merkezlerini bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BAŞKAN POLAT PROJE İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Belediye Başkanı Polat, ulusal ve uluslar arası çapta sanatsal buluşmalara ev sahipliği yapacak şekilde projelendirilen Yeşilyurt Kültür Sarayının gelecek nesillere bırakılacak önemli yatırımlar arasında yer alacağını ifade etti.

Projenin Karakavak Mahallesi’ndeki 35 bin metrekare alan üzerinde uygulanacağını belirten Polat, “Yeşilyurt Kültür Sarayımızın planlama safhasındayız, Etüt Proje Müdürlüğümüz tarafından iç ve dış mimarisi çizilen projemize büyük özen gösteriyoruz. İlçemizi sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında daha iyi noktaya taşımak, gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak adına bu tür yatırımların yeri ve önemi farklıdır. İlçemize kazandıracağımız böylesine değerli yatırımların her safhasını sürekli inceliyoruz ve fikir alış verişi yaparak en güzelini ilçe sakinlerimize sunmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz, zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Üç kat üzerinden inşa edilecek projemizde idari birim, üç büyük salon, kütüphane, sergi, atölyeler ve kafe alanlarımız olacak. 350 araçlık kapalı otopark, yeşil alanlar, kamelyalar ve dinlenme alanlarıyla her yönüyle değerli bir yatırımı kentimize kazandırmış olacağız. Kültür Sarayımız içerisindeki 1453 Fetih, 571 Vuslat ve 250 Direniş isimli salonlarımız ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler, tiyatro ve kongrelere ev sahipliği yapacak şekilde tasarımı yapılacak. Kentimizin turizm ve ekonomik hayatına önemli kazanımlar sağlayacak bu kıymetli yatırımı hizmete sunmak adına titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.











HABER MERKEZİ