Yeşilyurt RAM’dan tercih uyarısı

Liseye Geçiş ve Yerleştirme (LGS) tercihleri cuma günü sona eriyor. 2 Temmuz’da başlayan tercihler için Yeşilyurt Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölüm Başkanlığının koordinasyonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilyurt ilçesinde 9 komisyon ile LGS tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

DOĞRU TERCİH ÖNEMLİ

Toplam 27 öğretmenin görev aldığı tercih danışmanlığı komisyonlarında ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere liseye geçiş sürecinde ilgi, yetenekler doğrultusunda mesleki ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunulmak olduğu amaçlanırken, temel eğitimden ortaöğretime geçiş döneminin bir süreç olduğunu ve öğrencilerin birçok ders ve sınavdan geçtiğini fakat en önemli dönem noktaların biri olan tercih hususunda doğru tercihin önem arz ettiği vurgulanılıyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE YARDIMCI OLUYORLAR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yeşilyurt-RAM ekibi, uzman rehberlik öğretmenler ve danışanlar yardımcı oluyorlar. Yeşilyurt RAM, yaklaşık geçen hafta itibariyle 2 bin öğrenci ve ailelere hizmet verdi. LGS sistemi bu yıl ilk defa uygulandığı için çeşitli yerleştirme tipleri bulunmakta, bu konuda Yeşilyurt RAM danışman ekibi, öğrenci ve velileri tercihlerini tamamlamadan önce kendilerine danışılmasını önemle duyuruyor.