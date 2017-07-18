Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Atatürk Mahalle Muhtarı Süleyman Şahbaz, Yeşiltepe bölgesiyle ilgili sıkıntılarını dile getiren ve BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Şahbaz, ilk olarak elektrik aboneliğinde yaşanılan sıkıntıyı dile getirdi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAĞINI SÖYLÜYORLAR

Hayatını kaybeden abonelerin varislerinden abone değişikliği yapmaları karşılığında Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. Tarafından 500 TL para istenildiğini ileri süren Başkan Şahbaz, “Bugünlerde Malatya’nın çeşitli mahallelerinde Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. Tarafından bir broşür hazırlanmış ve bu broşürün içerisinde ‘Usule uygun elektrik kullanım’ diye birkaç madde sıralanmıştır. Bu maddelerin ne olduğunu vatandaşlar bilemez. Her birimin kendine özgü kanunlarının maddeleri vardır. Bunu da ancak birimlerin ilgilileri bilir. Ancak burada Fırat Elektrik Dağıtım AŞ., 40-50 yıl önce elektrik kullanan ve hayatını kaybedenlerin varislerinden elektrik aboneliğinin ismini değiştirmesini istiyor ve buna karşılık da abonelik parası olarak da kişi başına 500 TL para istiyor aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını söylüyor. Geçmişte ödenen paralar bugüne kadar işletildi ve para kazanıldı. Geçmişte ne kadar para ödenildiğini, ne kadar para kazanıldığını hesaplasınlar ve Fırat Elektrik Dağıtım Aş. Bu paraları bütün varislere ödesin daha sonra vatandaşların elektrik aboneliğini yenilesin. Siyasilerimiz bu noktada uyumasınlar. Vatandaşların yanlarında olsunlar. Holdinglerin, AŞ.’lerin yanında olarak vatandaşları yok saymasınlar” şeklinde konuştu.

SONDAJ SUYU İÇİYORUZ

Suyla ilgili sıkıntılarını tekrar dile getiren Başkan Şahbaz, “Yaklaşık 2 yıldır Malatya’da bir su problemi var. Bu problem Malatya’nın her tarafında olduğu gibi Yeşiltepe’de de devam ediyor. Yeşiltepe hala sondaj suyu içiyor. Yeşiltepe 8 mahalleden oluşuyor mahallemizin tamamı bu konudan mustarip. Çevreyolu’nun altının tamamı da bu konuda sıkıntılı. İşin kötü tarafı da fiyat olarak da kaynak suyunun bedeli ödüyoruz. Ayrıca Yeşiltepe’de bir mahalleye su götürüyorlar. Kimse yanlış anlamasın bütün mahalleler bizimkisi. Ancak burada yanlış giden bir şeyler var” dedi.

SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ

Yolların çalışmalar nedeniyle kapalı olduğunu söyleyen Başkan Şahbaz, “Trafikte de sıkıntılarımız var. Araçların bütün gidiş-gelişi, bütün çıkış noktaları kapalı. Sadece bir çıkış noktası var ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında bulunan Ergenekon Köprüsüydü. Onun da hastane girişini kapadılar. 19 Mayıs isminde bir caddemiz var. Bu cadde üzerine 3 yıl boyunca yaklaşık 1 kilometre ağaç dikildi, kaldırımlar yıkıldı ve yapılmadı. Ve bütün kaldırım mahvoldu. Ben bunun yapılması için 2 yıldan buyana uğraşıyorum ancak sadece uğraştığımla kalıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü yok mu? MASKİ de yok. Neyin peşindeler ve neden bu kadar duyarsızlar, neden sesimizi duymak istemiyorlar, bir türlü anlayamadık. Elbette ki sesimizi duyuracağız Ankara’ya. Bunu basın yoluyla duyuramasak bile Ankara’ya heyet halinde gidip derdimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı.

“HANİ VERİLEN SÖZLER?”

Çevreyolu’nun altının yaşanılabilir merkez olacağı yönünde sözler verildiğini ileri süren Başkan Şahbaz, şunları kaydetti:

“Çevreyolu’nun altına, Yeşiltepe’ye bir alt merkez oluşturacaklardı, ne oldu, hani verilen sözler, hani alt merkez? Adaylık süreçlerinde belediye başkanları çevreyolunun altını geliştireceklerini, yaşanılır bir merkez haline getireceklerini söylemişlerdi, hani? Acaba Çevreyolu’nun üzerindeki yatırımların birisi Çevreyolu’nun altına yapıldı mı? Çevreyolu’nun altına yapılan yatırımların tutarı Çevreyolu’nun üzerindeki yatırımlardan birisinin tutarı eder mi? Etmez çünkü orada daha kaliteli insanlar var. Biz varoşuz. Söylediği zaman bölgenizde şu yok, bu yok diyorlar. Yapın ki olsun. Fahri Kayahan bölgesi yeni gelişti. Caddeler yapıldı, sular yola akıyor. O sular neden yola akıyor, biz ise su bulamıyoruz ki içelim. Sesimizi artık birileri duysun, duymazlarsa biz ne kadar yetkili varsa sorunlarımızı oraya taşıyacağız.”

MUTLU SARIGÜL