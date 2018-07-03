Yeşilyurt Meclisi temmuz toplantısını yaptı

Temmuz ayı olağan toplantısı 1.oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağlandı. Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası toplantı salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, öncelikle 05 Haziran 2018 tarihli Haziran ayı toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivaliyle ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festivalin Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sağladığını, toplumsal huzur ve dayanışma ruhuna güç verdiğini söyledi.



Ünlü Sanatçı Ferhat Göçer’in katılımıyla düzenlenen konser programıyla tamamlanan festivalin her yönüyle başarılı geçtiğini dile getiren Çınar, “Belediyemize ve Yeşilyurt kültürüne yakışır nitelikte geçen festivalimiz için Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve bağlı birimlerin önemli desteğini aldık. İstanbul Yeşilyurtlular Derneğinin de katkı sunduğu festivalimizde özellikle hemşehrilerimizin ilgisi ve desteği bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yeşilyurt, bir kez daha merkez ilçe olmanın, büyük ilçe olmanın gereğini yerine getirdi. Etkinliklerimiz, basın yayın organlarının katkılarıyla bütün Türkiye’ye, hatta yayınlarının ulaştığı dünyanın birçok ülkesine canlı yayınlarla ulaştırıldı. Meşhur dalbastı kirazımızı, festival boyunca ikram ve hediye ettik, böylece hem kentimizin hem de ilçemizin güzel bir tanıtımını yapmış olduk. Söz konusu Yeşilyurt olunca, hiçbir iş bize zor gelmez. 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'ya hayırlı olsun. Yeşilyurt ve Malatya Kültürü'nde bir damla olabildiysek ne mutlu bize. Büyük ve kadim Malatya kültürünü ve Yeşilyurt kültürünü bir adım daha ileriye taşıyabildiysek, ne mutlu bize. Etkinliklerimizde sürekli yanımızda olduğunuz için siz değerli Yeşilyurt Belediye Meclisi üyelerine hassaten teşekkür ederim. Festival etkinliklerimiz boyunca bize desteğini esirgemeyen başta Malatya Valiliğimiz ve Yeşilyurt Kaymakamlığı olmak üzere, İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Emniyet Müdürlüğümüze, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği temsilcilerine, Çalık Devlet Hastanemize, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na, sivil toplum ve meslek örgütlerimizin temsilcilerine, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, personellerimize, il dışından katılan iş insanlarımıza, hemşehrilerimize, kiraz üreticilerine, adını ve unvanını sayamadığım bütün dost ve hemşehrilerimize, değerli basın mensubu kardeşlerimize teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı. İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda; Topsöğüt Mahallesi birinci, ikinci ve üçüncü etap Revizyon İmar Planlarının onaylanmasına karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşiltepe Mahallesinde ‘Askeri Alan’ fonksiyonuna sahip 4376 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak ayrılmasına ilişkin gündem maddesini görüştükten sonra onayladı. Meclis ayrıca, İnönü Mahallesindeki Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanın bir kısmının ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı’ fonksiyonuna dönüştürülmesiyle ilgili İmar Komisyon Raporunu kabul ederken, Cumhuriyet Örnekköy ile Mollakasım mahallelerinde atıl durumda bulunan parsellerin satışını onayladı.



Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Dilek mahallesine kazandırılan Halı Saha ve Tesis Binasının Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi görüşüldükten sonra onaylandı.

Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığının teknik, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesinin maddi katkılarıyla yürütülecek olan kiraz sineği ile mücadele kapsamında, ilçe sınırları dahilinde kiraz ve meyve ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde kirazların kurtlanmaması için temin edilmesi gereken 50 bin TL tutarındaki zirai ilacın Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanması ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

İlyas Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yer alan Ağaç Parkına, Muhtarlar Derneği eski Başkanlarından, İlyas Mahallesi eski muhtarı Hacı Sucu isminin verilmesiyle ilgili Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu raporu okunduktan sonra kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki yedi maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, 10 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesini kararlaştırdıktan sonra 1.oturum toplantısını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısı 2.oturumunu gerçekleştirmek için 6 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10:00’da yeniden bir araya gelecek.

busabahmalatya.com