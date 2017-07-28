28 Temmuz 2017 Cuma

UYANIK OLACAĞIZ!

‘Yeşilyurt Kent Park’ projesi sürüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yapımı tamamlanan ‘Yeşilyurt Kent Park’ projesinin geleceğe dönük kalıcı bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Polat, “Projemiz; tasarımı, hizmet alanları ve mimari yapısıyla kentimizin cazibe merkezi olacak özelliklere sahiptir” diye konuştu.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:29
‘Yeşilyurt Kent Park’ projesi sürüyor

  Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Mehmet Çınar, Haydar Şahin, İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Yeşilyurt Kent Park’ta incelemelerde bulundu. Yeşilyurt Kent Park’ta inşaat çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Her yönüyle farklı ve modern bir anlayışa sahip Yeşilyurt Kent Park’ın büyük bir kısmı tamamlandı, ekiplerimiz artık son rötuşları yapıyorlar. Kentimizin ve ilçemizin geleceğine yönelik hazırlanan projemiz bölgemizin sosyal yaşam kültürüne farklılık getirecek. Yeşilyurt Kent Parkımız; bulunduğu hâkim nokta, içerisindeki hizmet alanları, tasarımı ve mimari yapısıyla Malatya’nın cazibe merkezi olacaktır. Burası rekreasyon alanı olduğu kadar vatandaşlarımızın çok rahatlıkla gelip güzel vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, yemeklerini yiyip çaylarını gönül rahatlığıyla içebilecekleri nitelikli bir hizmet alanı olacaktır. Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuz andan itibaren hemşerilerimizin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyorum” dedi.

ÇOK FARKLI BİR ATMOSFERE BÜRÜNECEK
  Yeşilyurt Kent Park’ın kapılarının yakın bir zamanda açılacağını ve hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Başkan Polat, “Dört katlı sosyal tesis binası, kafe-restaurant, rekreasyon alanları şekilde oluşacak. Parklar, kamelyalar, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarının yer aldığı projemizin bütün ayrıntılarına hassasiyet gösteriyoruz. Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 6 Milyon TL’lik destek sağladı. Projemizin uygulandığı bu bölgemizde ayrıca Namazgâh ve Gedik Kültür Evimiz yer almaktadır. Kültür Evimizin temelini inşallah en kısa sürede atacağız. Gedik tepesi; sosyal yaşam alanları, Yeşilyurt Kent Park, Namazgâh ve Gedik Kültür Evi ile çok farklı bir atmosfere bürünecek” diye konuştu.

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