Elazığ, Baskil, Harput, Sivrice ve Hazar Gölü Gezisi olarak planlanan gezi ilk olarak Baskil ilçesinde bulunan şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in kabrini ziyaret ile başladı. Kadın Meclisi Üyelerinin dualar ve Kur’an-ı Kerimden sureler okuduğu kabir ziyaretinde duygulu anlar yaşandı. Kabir ziyaretinin ardından gezi Harput Mahallesi ziyareti ile devam etti. Harput’ta bulunan Harput Kalesi, Ulu Cami, Sara Hatun Cami, Balak Gazi Parkı, Şefik Gül Kültür Evi, Arap Baba, Mansur Baba ve Hünkar Harput Kültür Evi gezildi. Üyeler Harput gezisinin ardından Sivrice ilçesi kenarında bulunan halk plajını ve parkı gezdi.

Geziye katılan üyeler geziden duydukları memnuniyeti belirterek Yeşilyurt Kent Konseyine ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Tüm Kadın Meclisi üyelerinin davet edildiği geziye Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri de katıldı.

İHA