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Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber oldu

Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı yapıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Ahmet Berber seçildi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber oldu

Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı yapıldı. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Ahmet Berber seçildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:58
Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber oldu

Yeşilyurt Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri yeni başkanı seçti. Kent Konseyi bünyesindeki yapılacak çalışmaları değerlendiren Yürütme Kurulu, kendi içinde yaptığı değerlendirmelerden sonra Genel Sekreterliğe Ahmet Berber’in getirilmesine karar verdi.

“FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirilen Ahmet Berber, “Şehrimize ve Yeşilyurt ilçesine faydalı olduk, olmaya devam ediyoruz. En önemli özelliği sivil bir çalışma kuruluşu olan Kent Konseyimiz belediyemizin destekleriyle her alanda öncü olmaya devam ediyor. Geliştirdiğimiz projeler ve sosyal faaliyetler sayesinde başta şehrimiz ve ilçemizin daha ileriye gitmesini sağlıyoruz. Hiç durmadan faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kent Konseyimize verdiği emeklerden dolayı Necati Çobanoğlu’na teşekkür ediyorum, yeni görevinde başarılar dilerim. Bizlere bu görevi layık gören Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ve çok değerli yürütme kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Kent KonseyiAhmet Berber
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