Yeşilyurt Belediyesi ile Türk Kızılay’ı Malatya Şubesi’nin ortak çalışmasıyla kan bağışı platformu kuruldu. ‘Kan Ver Hayat Ver’ sloganıyla gerçekleşen etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, Muhtar Dernekleri Başkanları, Mahalle Muhtarları ve Yeşilyurt Belediye personelleri, gerekli formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

İNSANLIK GÖREVİDİR

Kızılay’ın sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan, dünya çapında saygı duyulacak hizmetler sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Belediyesi olarak Kızılay’ın çalışmalarına katkı sunmak adına sosyal sorumluluk hizmetleri kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Güner, “Kan Bağışı etkinliğimize katılarak destek veren başta muhtarlarımız olmak üzere, çalışanlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim böyle bir ihtiyacı hâsıl etmesin ancak her türlü şart ve durumda kan ihtiyacı olan insanların olacağını asla unutmadan kan bağışında bulunmak insanlık görevidir” sözlerini kaydetti.

SOSYAL BİR SORUMLULUKTUR

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, kan vermenin vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederken, “Kan ihtiyacı olduğu zaman kan bankalarındaki rezervin dolu olması gerekiyor. Kan vermek insan vücuduna önemli faydaları vardır, verdiğimiz kan ile birlikte vücudumuzdaki hücreler yenileniyor ve güçleniyor. Kan vermek acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışında bulunmak hem kendi sağlığımız için hem de hayati öneme sahip olan bir sosyal sorumluluktur. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Türk Kızılayı’nın kampanyalarına sürekli destek vererek ilçemizde çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Kızılay Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Kan Ver Hayat Ver’ etkinliğimiz kapsamında mahalle muhtarlarımız ve personellerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

SAĞLIĞI YERİNDE OLAN HERKES KAN VERMELİ

Kan bağışı etkinliğiyle toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar ise, “Türkiye ve Dünya’nın farklı yerlerinde yaşanan acil olaylarda insanlara yardım eli uzatan Türk Kızılayı’nın kan rezervindeki ünitelerin dolu olması için kan bağışının artması gerekiyor, bizler de bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kan bağışı noktasında toplumun daha fazla bilinçlenmesini hedefliyoruz. Sağlığı yerinde olan herkes belli aralıklarla kan vermelidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu konudaki hassasiyetimizi sürekli ortaya koyuyoruz. İlçemize hizmet yaparken en önemli paydaşlarımızdan olan mahalle muhtarlarımızın destekleriyle başlattığımız kan bağışı etkinliğimize bütün vatandaşlarımızın sahip çıkmasını temenni ediyoruz. Etkinliğimizi sahiplenen muhtar derneklerimizin başkanlarına, mahalle muhtarlarımıza, belediye personellerimize ve kan bağışı etkinliğine destek veren kıymetli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Kan Bağışına Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü adına katılan Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Bolat da, Türk Kızılayı’nın rezervinde daha fazla kan ünitesi bulunmasının önemli olduğunu ifade ederken, Kulüp olarak bu tip sosyal sorumluluk hizmetlerine destek verdiklerini, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Bir kan bir can demektir, kan bağışını ne kadar artırırsak o kadar iyi olur. Yeşilyurt Belediyesi’ne bu anlamda teşekkürlerimi sunarım” dedi.

KATILIM YÜKSEK

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz, kan bağışına katılımın yüksek olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söylerken, “Yeşilyurt Belediyesine öncelikle bu duyarlı hizmetinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarları olarak kan bağışı noktasında ciddi bir hassasiyet göstermekteyiz. Bugünde muhtarlarımızla birlikte gelip kan verdik, çok mutluyuz” dedi.

Kayısı Kent Muhtarlar Dernek Başkanı Erdal Yağlıcı da, organizasyonu düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederken, tüm vatandaşları kan bağışına destek vermeye çağırdı.

Mahalle muhtarları olarak toplumsal konularda birlikte hareket ettiklerini dile getiren Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise, kan bağışı noktasında duyarlı bir yaklaşım gösteren Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarken, herkesin kan vermesi gerektiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci de, herkesin bir gün kan ihtiyacıyla karşı karşıya kalabileceğini, sağlığı yerinde olan herkesin kan vermesi gerektiğini ifade etti.

MUTLU SARIGÜL