Yeşilyurt ilçesinin farklı bölgelerinde vatandaşlara hizmet veren kafe-restaurant, kır lokantası ve çay bahçelerindeki yönetim anlayışının yanı sıra çalışan personellerin vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermeleri amacıyla verilen “Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri” açılış toplantısı Çırmıktı Yeşil Konak hizmet binasında gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yeşilyurt ilçesindeki kır lokantası, çay bahçesi, restaurant-kafe sahipleri, personeller ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeşilyurt’un her açıdan gelişimi ve ilerlemesi bütün hizmet alanlarındaki kaliteye bağlıdır” dedi.

İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNACAK

Yeşilyurt’ta farklı alanlarda hizmet veren kır lokantası, çay bahçesi, restaurant-kafe gibi işletmelerdeki kaliteli hizmet ve vatandaş memnuniyetinin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi’nin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu bölgedeki işyerlerinin vatandaşlara sunacakları hizmet kalitesi bizim açımızdan büyük önem taşıyor. İlçemizde misafir ettiğimiz yerli ve yabancı turistlerin burayla ilgili güzel düşüncelere sahip olmaları için çeşitli hizmet alanlarında karşılaştıkları tavır, davranış ile sunulan hizmetin büyük önemi vardır. Bizler her alanda kaliteyi en üst düzeye taşımak durumundayız. Markalaşma yolunda hızla ilerleyen kuruluşlarımız var, buradaki işleyişi en doğru şekilde yapıp, çevre illerde şube açmaları ilimizin hizmet standardını daha iyi seviyeye getirecektir” diye konuştu.

YENİLİKLER VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

İlçede bulunan ve hizmet sektöründe yer alan işyerlerinin belli dönemler içerisinde iç ve dış mekânlarında yenilikler ve ürün çeşitliliğinde değişiklik yaptıklarını aktaran Başkan Polat, “İşletmelerimiz gayet iyi durumda, ancak bunu daha ileriye taşımak lazım. Yeşilyurt Belediyesi olarak da hizmet sektöründe bulunan firmalarımıza destek vermek için “Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri” düzenliyoruz. İnönü Üniversitesi’nde bu eğitim çalışmasına ciddi destek sağlıyor. Eğitim programda kıymetli bilgilerini ve incelemelerini paylaşacak olan akademisyenlerimize ve bu eğitim çalışmasına katılan tüm işyeri sahipleri ile personellerine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

KARŞILIKLI FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Başkan Polat, “İnönü Üniversitemizden gelen değerli hocalarımız seminere katılan işyeri sahipleri ve personellerine müşteri memnuniyeti başta olmak üzere çeşitli konu başlıkları altında bilgileri paylaşacaklar. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçecek olan bu eğitim çalışmasının faydalı olacağını ümit ediyorum. Seminerde ayrıca işyeri sahiplerimiz hem belediyeden hem de diğer kurum ve kuruluşlardan isteklerini aktarabilecekler. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimiz bu talepleri rapor haline getirecekler, yapmamız gerekenler üzerine yoğunlaşıp eksikleri bir an önce gidereceğiz. Sadece bizimle ilgili değil Büyükşehir Belediyesi veya farklı kuruluşlardan beklentileri de öğrenmiş olacağız ve bu istekleri yerine getirmek için diğer kurumlarla arada köprü vaziyeti göreceğiz. Turizm işletmelerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmamıza katılan esnaf kardeşlerimize bizlerde ne kadar destek verirsek o kadar mutlu oluruz. Katılımında yüksek olmasından ayrıca memnun olduk” ifadelerine yer verdi.

LEZZET VADİSİNE DÖNÜŞECEK

“Kozluk’tan Beylerderesi’ne kadar olan bölgeyi lezzet vadisine dönüştürürsek hem kentimizin hem de ilçemizin modern kimliğine büyük katkı sağlayacaktır” diyen Başkan Hacı Uğur Polat, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Özel sektörümüz kendi adımlarıyla o bölgede bir yapı oluşturdu. Kozluk’tan Gündüzbey’in girişine kadar olan bölgedeki hareketliliğin Gündüzbey’den Beylerderesi Viyadüğüne kadar devam etmesi lazım. Beylerderesinde DSİ’nin gölet çalışması devam ediyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Beylerderesi Şehir Parkını kurmak için ciddi hazırlık içerisindeyiz, gölet ile bu projeyi bütünleştirdiğimiz zaman bölge turizmine büyük katkı sağlayacak bir görüntüyü ortaya çıkarmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden İŞGEM tarafından yönetilen Ahmet Atılgan Parkı, Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı İçindeki Sema Kafe ve Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerimizde vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunuyoruz. Sosyal tesislerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bizler özel sektörde hizmet veren kuruluşlarla rekabet etmek niyetinde değiliz, farklı konseptler içerisinde hemşerilerimize kaliteli hizmetler sunmayı planlıyoruz. Bizlerinde inovasyona ve yeniliklere ihtiyacımız var, bu alanlarda değişim içinde olmak durumundayız.”

18 Ocak’ta sona erecek “Meslek İçi Eğitim ve Gelişim Semineri” sonunda katılımcılara Yeşilyurt Belediyesi tarafından sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

HABER MERKEZİ