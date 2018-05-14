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Yeşilyurt Çınar’a emanet

Yeşilyurt Belediye Meclisi yeni başkanını seçti. 2 adayın yarıştığı ve gizli oylamayla gerçekleşen başkanlık yarışında, 37 Meclis üyesinin 31’inin oyunu alan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin yeni başkanı oldu.

Yeşilyurt Çınar’a emanet

Yeşilyurt Belediye Meclisi yeni başkanını seçti. 2 adayın yarıştığı ve gizli oylamayla gerçekleşen başkanlık yarışında, 37 Meclis üyesinin 31’inin oyunu alan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin yeni başkanı oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:05
Yeşilyurt Çınar’a emanet

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için görevinden istifa eden Yeşilyurt Belediye eski Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yerine getirilecek ismi belirlemek için olağanüstü toplandı. Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra gizli oylama ile seçimini gerçekleştirdi.

ÇINAR, 37 MECLİS ÜYESİNİN 31’İNİN OYUNU ALDI

Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı’nın konuşmasından sonra gizli oylamayla Başkanlık seçimi gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, 37 Meclis üyesinin 31’inin oyunu alarak Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçildi. Ahmet Keleş 1 oy alırken, 5 oy ise boş çıktı. Oylama sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanlığına getirilen Mehmet Çınar, söz alarak birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet edeceklerini dile getirdi.

DÖRT YIL İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK

“Büyük bir değişim ve dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz” diyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

Bu değişim ve dönüşüm 30 Mart 2014 tarihinde küçük bir ilçe iken 300 bini aşan nüfusa ulaşmasıyla her alanda gerçekleşti. Buna zemin hazırlayan, imkân veren ve bizleri Ankara'ya davet ederek, bizzat görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Başbakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.  2014 yılında Malatya'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte merkez ilçeye dönüşen Yeşilyurt'ta dört yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Bu büyük ailenin sorumluluğunu almak benim için onur ve gurur verici bir durum.  Dört yıl içerisinde çok büyük işler başardık. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, birlik, beraberliğin adresi haline gelmek en büyük başarımızdır. Bu birlik ve beraberlik ile aynı yöne bakarak gerçekleştirilen çalışmalar herkesin gıpta ile baktığı örnek bir ilçeyi oluşturdu. Yeni Yeşilyurt’un oluşum ve dönüşümünde kurucu başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ın liderliğinde, değerli meclis üyelerimiz, tüm takım arkadaşlarımız, canla başla, severek, gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeden çalıştık. Allah'ın izniyle heyecan ve çalışma azmimizi arttırarak devam ettireceğiz.  Çıkmış olduğumuz bu yolda üstlendiğimiz görevin sorumluluk ve ağırlığının farkındayım. Bana her zaman destek veren; başta eşim, çocuklarım ve ailem olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize, tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu An’a tanıklık eden meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.”  

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtMalatyaMehmet ÇınarBaşkan
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