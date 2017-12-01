Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, personellerin moral ve motivasyonlarını artırmak adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Yeşilyurt ilçesinde 3,5 yıllık dönemde gerçekleşen hizmetler ve yatırımların hayata geçmesinde personellerin büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Çınar, “Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat önderliğinde ‘Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt’ sloganıyla ilçemizin hem gündelik sorunlarını çözüme kavuşturmak hem de geleceğe kalıcı eserler bırakmak adına gerçekleştirdiğimiz bütün hizmetlerin altında siz değerli personellerimizin büyük emeği ve gayreti vardır, sizlerle yol yürümekten ve halkımıza kaliteli hizmetler sunmaktan her zaman onur duyduk. Fedakâr ve özverili çalışmalarınız bizim en büyük gücümüz olmuştur, sizlerin hizmet aşkı takdire şayandır. Yeşilyurt Belediyesinde birlik ve beraberlik ortamı, dayanışma ruhu ve kardeşlik hukuku her zaman üst seviyededir. 2014 Yılının Mart Ayında bizler göreve geldiğimizde 250 personel ile çıktığımız millete hizmet yolunda şu anda bin 400 personelimizle ilçemizin en ücra noktasındaki vatandaşımıza kadar hizmet götürmenin gururunu yaşamaktayız. Bizler büyük bir aileyiz, sizler de bu ailenin çok önemli parçalarısınız” diye konuştu.

“HER PERSONELİMİZ KIYMETLİ VE DEĞERLİ”

Yeşilyurt Belediyesi’nde çalışan her personelin kıymetli ve değerli olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Çınar, “Hepimiz bu değerli ailenin fertleriyiz, ilçemizdeki bütün hizmetlerin altına imza atan personellerimizin emeği ve çabası yeni bir eserin ortaya çıkmasını sağlıyor. Sizler bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz, hepiniz farklı birimlerde görev yaparak belediye hizmetlerinin ilçe halkına ulaşmasına katkı sağlıyorsunuz” dedi.

HABER MERKEZİ