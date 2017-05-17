Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Malatya İnönü Üniversitesi işbirliği ve ile düzenlenen ‘Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı’nda iç göçün sebep ve sonuçları geniş boyutlarıyla ele alındı. Çalıştay’da altı ana başlık altında geniş katılımlı oturum toplantısı düzenlendi.

Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya ve Yeşilyurt ilçesinin eğitim, kültürel ve sosyal yapısına katkı sağlayacak çalıştay, panel ve konferanslara ayrı bir önem verdiklerini, vatandaşların sosyal hayatlarına olumlu etkiler yapacak, kentin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak etkinliklere her zaman ayrıcalık tanıdıklarını söyledi.

İNSANLIK TARİH BOYUNCA

Göçün insanlık tarihi boyunca hep var olduğunu anlatan Başkan Polat, “İnsanlarımız farklı gerekçelerle göçü tercih ediyor ve farklı kentlerde yaşamayı tercih ediyor. İç ve dış göçün nedenlerini, sebeplerini, insanların tercihlerinin temelinde yatan gerçekler bugün ki çalıştayımızda enine boyuna konuşulacak ve tartışılacak. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimlerde göçün etkisi bilimsel verilerle konuşulacak. Malatya’da Doğu ile Batı arasında kavşak bir noktada bulunduğu için çok yoğun göç almaktadır. Aynı derecede göç verende bir şehiriz. Dışarıdan gelen göçün şehir içindeki büyümeye ve sıçramaya dönüştürme metodları ile dışarıya verdiğimiz göçün azaltılması ve aynı zamanda beyin göçünün içe dönük hale getirmek için neler yapabiliriz bu önemli konular değerlendirilecek” sözlerini kullandı.

“İLERİYİ GÖRMEK LAZIM”

Yeşilyurt ilçesinde sosyal projelere ağırlık verdiklerini anlatan Başkan Hacı Uğur Polat, “Rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan, sorunsuz ve en güzel şekilde değerli hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Yaşadığımız kentin ve ilçenin imarı, alt ve üst yapı, temizlik, parklar ve yollarını modern bir seviyeye getirmek için bu alanlarda boşluk bırakma şansına sahip değiliz. Bu tip hizmetlerde en önde, öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin geleceğiyle ilgili, yaşlılarımız, engellilerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızla ilgili sosyal projelere ağırlık veriyoruz. Gelecek nesillerimizi bilgiyle donatmak için, edebiyatı en güzel şekilde anlamaları için, şiiri kendi iç dünyalarında derinden hissedecekleri, şiirler ve yazılar yazmalarını sağlayacak temel bilgilere sahip olmaları adına gayret ediyoruz. Çocuklarımızın şiir ve destanlar yazdığı bir kent oluşturma çabasındayız. Malatya Büyükşehir olmasından sonra çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bizlerde hep birlikte bu atılımı daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

BİRÇOK KONUŞMACI KATILDI

Malatya ve çevre illerdeki iç göçün sebep ve sonuçlarının geniş boyutlarda değerlendirildiği ve irdelendiği çalıştaya konuşmacı olarak katılan Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüstem Erkan, İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Kent Sorunları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Şengül, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ile İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Ünal Şentürk, ‘İç Göçün Sosyolojideki Görünümü’, ‘Malatya’nın Orta Sınıf ve Sermayeyi Tutamama Sorunsalı’ konuları başta olmak üzere birçok başlıkta hazırladıkları sunumlarını paylaştı.

Çalıştay’ın açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Jandarma Komutanı J.Binbaşı Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Atilla Kölük, TÜİK Bölge Müdürü Tahir Baysal, bilim adamları, akademisyenler, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.













TAHİR ÖZÇELİK