24 Kasım 2017 Cuma

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN “30 KASIM” UYARISI

Bu uyarıya dikkat! Yeşilyurt Belediyesi, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi’nin 2017 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresinin 30 Kasım 2017 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

24 Kasım 2017 Cuma 11:40
YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN “30 KASIM” UYARISI

  Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşlara cezalı duruma düşmemeleri için Emlak, Çevre Temizlik ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulundu.

ÖDEMELER E-BELEDİYE ÜZERİNDEN DE YAPILABİLECEK
  Uyarı açıklamasında, “Emlak Vergisi her yıl iki eşit taksitte alınır. Birinci taksit ödeme süresi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit ödeme süresi ise Kasım ayının son günüdür. 2017 yılına ait 2.dönem emlak vergisi ödeme süresi başlamış ve devam etmektedir. Belediyemizce tahsil edilmekte olan 2017 Yılı Emlak Vergisi, İlan-Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) 2’nci son ödeme tarihi 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar olup; bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullere sahip mükelleflerin Emlak vergisini, iş yerlerinde oturanların Çevre Temizlik Vergisi ile İlan-Reklam Vergilerini zamanında yatırmaları gerekmektedir. Zamanında yatırılmayan vergiler için 6183 Sayılı Kanun gereğinde günlük gecikme zammı uygulanacağı kanun gereğidir. Mükelleflerimiz ödemelerini Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası C Blok’taki veznelerinin haricinde Büyükşehir Belediyesi ve Çırmıktı Yeşilkonak’taki ödeme noktası ile e–belediye üzerinden kredi kartıyla rahatlıkla yapabilirler. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini en kısa sürede yapmaları rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ
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