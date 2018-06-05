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Yeşilyurt Belediyesi Suriyelilere iftar verdi

Yeşilyurt Belediyesi, Suriye’deki savaş ortamından kaçarak Malatya’ya sığınan aileleri Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen ‘Gönlümüz Bir, Soframız Bir’ iftar programında ağırladı.

Yeşilyurt Belediyesi Suriyelilere iftar verdi

Yeşilyurt Belediyesi, Suriye’deki savaş ortamından kaçarak Malatya’ya sığınan aileleri Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen ‘Gönlümüz Bir, Soframız Bir’ iftar programında ağırladı.

05 Haziran 2018 Salı 16:54
Yeşilyurt Belediyesi Suriyelilere iftar verdi

İftar davetine gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’ya sığınan Suriyeli kardeşlerimizle aynı sofra etrafında bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşamaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanındayız, onların derdi bizim derdimizdir. Müslümanlığın temelinde kardeşine yardım etmek, ekmeğini ve suyunu paylaşmak vardır, bizlerde bu anlayış doğrultusunda yaşanan zulümden dolayı evinden ve yurdundan olan Müslüman kardeşlerimize elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Yurtlarından kopup gelen kardeşlerimizle gönlümüzü ve soframızı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 

Başkan Çınar, “Ülkelerimiz arasında sınırlar olsa da aramızda din bağı var, akrabalık bağı var, hepsinden önemlisi insanlık bağı var. Bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik, bizden yardım isteyen tüm kardeşlerimize Devletimizin aktardığı imkanları ulaştırdık. Aramızdaki Muhacir Ensar muhabbetini bozmaya kimsenin gücü yetmez. İç ve dış hainler ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar biz kardeşlerimize gönlümüzü ve soframızı açmaya devam edeceğiz. Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu. 
Konuşmalardan sonra okunan ezan ve yapılan duaların ardından hep birlikte iftar yapıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaYEŞİLYURT BELEDİYESİMehmet ÇınarIftarSuriyeliler
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