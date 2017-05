Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ramazan akşamlarında vatandaşlara yapılan ikramlar anlamına gelen ‘sebil gelenek” kültürünü günümüze taşımaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Polat, “Selçuklu ve Osmanlılarda, kendi kültürümüzde de çarşı meydanlarında veya camilerin külliyelerinde ya da herhangi bir müştemilatında insanlara Ramazan gecelerine özel sunulan tatlılar ve şerbetler bulunuyor. Bizlerde bu geleneği devam ettirip gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlara hizmet etmenin yanı sıra bu coğrafyasının kültürünü yaşatmak için de görevlerimiz var, bunları layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.



“Teravih namazına gelenleri Osmanlı şerbeti ile karşılıyoruz “

Teravih namazına gelenleri Osmanlı Şerbeti ikramıyla karşıladıklarını ifade eden Başkan Polat, “Geçmiş ile aramızdaki köprüleri sağlamlaştırmak, kadim medeniyet olgusunu muhafaza etmek, kültürel geçmişimizi yaşatmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Örf, adet ve geleneklerimizin Yeşilyurt İlçemizin tüm yaşam alanlarında yaşatılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, her akşam farklı bir cami de vatandaşlarımıza lokma tatlısı ve şerbet ikramında bulunuyoruz. Yaklaşık 700 yıllık tarihi geçmişi olan bir geleneğin günümüzde yaşatılması insanlarımız arasında memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

Belediye Başkanı Polat, Ramazan ayı boyunca Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü personellerinin her gün farklı bir camide, cemaate ve vatandaşlara sebil geleneğinin bir parçası olan lokma tatlısı ile şerbet ikramında bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



Vatandaştan teşekkür

Yeşilyurt Belediyesinin Ramazan ayı etkinliklerini beğendiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Ahmet Şahin ise “Yeşilyurt Belediyesine öncelikle bu ikramlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sürekli halkla iç içe olan, vatandaşların her türlü sıkıntısını çözümünde yardımcı olan Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Hüseyin Çoban adlı bir vatandaş ise, “Yeşilyurt Belediyesinin Ramazan ayına özel düzenlediği bu tür etkinlikleri çok beğeniyoruz. Gelenek ve göreneklerimizde yer alan bu tür ikramları bizlere sunan, emek harcayan ve çalışan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Teravih namazı için geldiği cami önünde şerbet ikramıyla karşılandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren Demir isimli bir çocuk ise, “Camiye namaz kılmak için geldiğimizde şerbet dağıtımı yapan ağabeyimizi gördük. Bana ve arkadaşlarıma Osmanlı Şerbeti ikram ettiler, çok hoşumuza gitti. Şerbetin tadı ayrıca çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA