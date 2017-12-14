Konuyla ilgili görüşlerini beyan eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dünya’da eğer barış ve huzur tesis edilecekse çözüm yollarından bir tanesi; insanlığın vicdanı ve kırmızıçizgisi olan Kudüs’e sahip çıkmaktır. Kudüs’te barışın sağlanması sadece Ortadoğu’da değil, Dünya’da barışın hâkim olması anlamına gelmektedir. Kudüs, işgalci İsrail’e bırakılamayacak kadar değerli ve kıymetlidir” dedi.

MESCİD-İ AKSA’DA FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARI AÇILDI

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organize edilen ziyaret ile 72 kişilik kafile, Mescid-i Aksa başta olmak üzere dini ve tarihi mekânları ziyaret etti. Cuma namazı öncesi ve sonrasında, Mescid-i Aksa’da bulunan ziyaretçiler tarafından Türk Bayrakları ve Filistin Bayrakları ile ‘Kudüs’ün İsrail’in Başkenti’ olarak gösterilmesine tepki gösterip, ABD Başkanı Trump’ı ve İsrail Hükümetini kınadılar.

Kudüs’e giden Başkan Polat ve ziyaretçiler, Mescid-i Aksa’da Mervan Mescidi, İlk Kıble Mescidi, Burak Mescidi olmak üzere kutsal mekânları ziyaret ederek, ibadet ettiler. Ayrıca Hz. Ömer Camisi, Hz. Musa’nın külliyesi, Hişam Sarayı, Kudüs’ün tarihi çarşısını, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu ve Kıyamet Kilisesi, Burak Duvarı, Zeytin Dağı, Selman-ı Faris, Rabiatul Adeviyye ve Sultan Abdulhamit’in yaptırdığı saat kulesinde incelemelerde bulundular.

Kudüs’ün öneminden bahseden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Üç dinin ortak mekânı olarak kabul edilen bu kutsal topraklara ne zaman gelsek içimizi bir hüzün kaplamaktadır. Dünyanın merkezi olarak kabul edilen, peygamberler şehri bu mukaddes toprakların hiç hak etmediği şekilde kan ve gözyaşına hâkim olması hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Kudüs bizim kanayan yaramız, buralarda yaşanan acıyı kalbimizde hissetmekteyiz. Kudüs ziyaretini özellikle 9 Aralık’ta gerçekleştirmemizin nedeni; bundan tam 100 yıl önce bugün ecdadımız sabah namazının ardından ‘Kudüs ve dini merkezler zarar görmesin’ diye savaştan çekilme kararı almıştı. Bizlerde 7 ile 10 Aralık günleri arasında her karış toprağında ve taşında insanlık tarihinden bir izi görebileceğiniz, Hz. Muhammed’in miraca yükseldiği Kudüs’ü ziyaret ettik. Bu mukaddes topraklarda asırlardır çekilen acı ve zulümler İslam coğrafyasının kenetlenmesiyle ortadan kalkacaktır” ifadelerinde bulundu.

TRUMP KUDÜS’TE TANSİYONU YÜKSELTTİ

Trump’ın açıklamalarının bölgedeki tansiyonu yükselttiğini, belirten Polat, “Kudüs'ün Başkent olarak ilan edilmesi asla kabul edilemez. Bizim için yok hükmünde ve geçersiz olan bu açıklamalar uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler kararlarına tamamen terstir. Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin birlikte yaşadıkları Kudüs, üç mescidimizden bir tanesi olan Mescid-i Aksa’dan dolayı bizim dinimizde özel bir konumadır. Sadece Mescid-i Aksa değil burada nice peygamberlerin eserleri, Selahattin Eyyubi, Kanuni Sultan Süleyman ve Abdulhamid’in mirasları bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu buraları terk ettikten sonra bölgede huzur ve barış ortamı kaybolurken, şiddette sürekli artmıştır. Bölgedeki tansiyonun azalması, insanların yine barış içinde yaşaması için ecdadımızın anlayışına ihtiyaç vardır. ABD ile İsrail’in ortak aldıkları ve vicdanı olan tek bir insanın kabul etmeyeceği bu karar, Ortadoğu’ya ancak kan ve gözyaşı getirir, başka bir şey kazandırmaz. Zira Kudüs sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların ortak davasıdır. Kudüs insanlığın vicdanı ve kırmızıçizgisidir. Dini ve etnik kökeni farklı olan bütün insanların barışın tek adresi Kudüs ruhu etrafında kenetlenmesi ve bu zulme ‘dur’ demesi gerekmektedir. Kudüs, tüm Müslümanların göz bebeğidir” ifadelerine yer verdi.

Kendisini Kudüs gezisine davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden Gazeteci-Yazar Oral Çalışlar, “Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiklerini açıklamasından hemen sonra Kudüs’e geldik, dini ve tarihi mekânları inceledik. Türkiye’nin bu bölgede ne kadar önemli olduğunu ziyaretimiz sırasında gördük, temaslarımızda veya görüştüğümüz insanlardan bu intibayı edindik” dedi.

HABER MERKEZİ