Yeşilyurt Belediyesi tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla bir otelde ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ konulu özel bir program gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Engelli bir vatandaşsın Kur’an-ı Kerim tilavetini okumasıyla başlayan programda ilk konuşmayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yaptı.

2002'de iktidara gelen AK Parti’nin haktan ve halktan başka güvendiği, dayandığı, destek aldığı hiçbir şeyin olmadığını belirten Başkan Polat, AK Parti’nin ulusal ve uluslararası güçlere karşı dimdik ayakta duran ve sadece hakkın savunuculuğunu yapan bir dava hareketi olduğunu söyledi.

HİZEMETE DEVAM ETTİK

Bu hareketin temelinde milletin bu davayı sahiplenmesi olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Bu dava hareketinin temelinde de milletimizin bu davayı sahiplenmesi var. 2002'den beri her gün milletin teveccühünü artırarak kazanan bir dava hareketi fakat bunun da sebebi AK Parti'nin kendisini bu milletin hizmetine adamasıdır. Merkezi yönetim ile gerekse de yerel yönetimlerde bu millete nasıl daha fazla hizmet edebiliriz bunun gayreti içerisinde olmuştur. Malatya’mızın her türlü sorununu sürekli çözerek yoluna devam etmiştir. Malatya'nın Büyükşehir olması Özal'dan beri Malatya'nın arzuladığı isteklerinden birisiydi ama 2014 ile birlikte Malatya’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Yeşilyurt, merkezin yarısını kapsamış oldu. Bu çerçevede biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak 2014'ten beri bu milletin hizmetinde olarak gece demedik gündüz demedik 7/24 esasıyla bu millete hizmete devam ettik” diye konuştu.

PROJELERE HİÇ DURMADAN DEVAM ETTİK

Başkan Polat, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yandan klasik belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken ama diğer yandan sosyal devletçilik gerekli olan sosyal projelere hiç durmadan devam ettik. 15 bin artışına sahip ve şu an Malatya’mızın en büyük ilçesi durumunda. Bir şehrin 12 bin, 15 bin nüfusunun artması demek, buna göre yol demek, buna göre altyapı demek, buna göre park demek. Ve bu büyümenin gereklerini yerine getirmek demek. Bu büyümeyi sorunsuz bir şekilde hatta özel sektörün daha önünde devam ettiriyoruz. 15 Bin nüfus artışı demek Türkiye'nin birçok ilçesinin yıllık büyümesi anlamına geliyor. Malatya bazı ilçelerinin nüfusu kadar artması demek bu artışı huzurlu bir şekilde sorunsuz bir şekilde büyümeyi gerçekleştirmek bizim görevimiz. Ama bir yandan doğal taş yapımı çarşaf ama yollar Prestij olarak asfaltlar Kaldırımlar bu tür çalışmalara da hiç durmadan devam ettirmek deliyiz Yeşilyurt’umuzda 82 mahallesinde, caddelerinde, sokaklarında Yeşilyurt'un imzası var, Yeşilyurt belediyesi çalışmaları var ama bu bizim görevimiz çünkü AK Parti bu millete hizmet partisidir. AK Parti bulmak demek bu milletin hizmetinde olmak demek.”

HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMADIK

Öksüz çocukların keşkelerini yerine getirdiklerini ifadeden Başkan Polat, “Normal hayat süresi devam eder yaşlılarımızın hizmet için ‘baş tacı’ projesi kapsamında aylık olarak bakıma muhtaç yaşlarımızın evlerini düzenli olarak temizliğini bakımını ve yaşlıların kişisel bakımlarını yapmaktayız. Yine ‘keşke’ projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklarımızın keşkelerini yerine getirmekteyiz. Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir şehir oluşturmak için de gerek fiziki çalışmalarda gerekse manevi olarak hiçbir zaman geri durmadık. Yeşilyurt’umuzda Akülü arabaya ihtiyacı olan hangi kardeşimiz varsa bunu yerine getirdik. Bundan sonra da eğer bizim ulaşamayacağımız kimseler varsa muhtarlarımız, mahalle temsilcilerimiz, teşkilatlarımız aracılığı ile de bu kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını yerine getiririz. Bugün 15 tane akülü arabanın yine 5 tane normal arabanın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Biz bu kardeşlerimizin her zaman hizmetinde olacağız” diye konuştu.

ÇALIŞILABİLİR ORTAMLARI OLUŞTURMAKTAN SORUMLU İNSANLARIZ

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan AK Parti İl Başkanı Hakan Kâhtalı da, “Bize engelsiz bir hayatı oluşturmak için gayret etmek için sorumlu insanlarız. Bunun için de Yeşilyurt Belediyemizin kendi bölgesinde fiziki anlamda yapmış olduğu çalışmalar zaten göz dolduran gerçekten partimizi onurlandıran, bizleri mutlu eden çalışmalara her zaman şahitlik ediyoruz. Ben AK Parti Belediyeciliğin bu sosyal tarafının gerçekten hiçbir zaman da olmayan çalışmaları yerine getirdiğine şahidim. Bizler elbette ki engelsiz bir yaşam oluşması için engelli kardeşlerimiz ile birlikte çalışılabilir ortamları oluşturmaktan sorumlu insanlarız. Ülkemiz ile ilgili yapılan bu akıl almaz terör olayları, baskılar, iftiralar hepimizin gözü önünde gerçekleşip cereyan ediyor. Ama inanıyorum ki buradaki kardeşlerimizin duası onların yapmış oldukları bu hileleri onların başına geçirecektir. Ben birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmekten başka çaremizin olmadığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPTIK

Son olarak söz alan AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin de, “Özelikle çocukluğumuzdan beri karşımıza çıkan bir yaşlı veya bir engelli vatandaşımızı gördüğümüz de hep empati yapmaya çalışıyoruz. Onların hayatları ile bizim yaşamış olduğumuz hayatlar ne kadar farklı olduğunu onların karşılaştıkları sorunların bertaraf edilmesi için özellikle bizim gençlik yıllarımızdan itibaren hasret ile özlem ile düşündüğümüz düzenlemeleri, 2002 tarihinde bu ülkeye hayatını vaat eden yaşlısından gencine, engellisinden sağlıklı olana, fakirinden zengine her kesimin lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iş başına gelmesi ile beraber birçok sıkıntıyı bertaraf etmeye muktedir olduk. Önemli düzenlemeler yaptık. Bunları yaparken özellikle eve hapsedilmiş olan yavrularımızın bir takım zorunlu ihtiyaçlarını en azından tedavi için tedarik için devletin yapmış olduğu yasal düzenlemeler bu yavrularımızın imtihan veren annelerinin babalarının en azından madden ve manen de olsa yüklerini hafifletemeye vesile olduk” ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca bazı engelli vatandaşlara 15 akülü, 5 tane normal engelli aracı ve 2 tane de işitme cihazı hediye edildi.

MUTLU SARIGÜL