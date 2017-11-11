11 Kasım 2017 Cumartesi

Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantılarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumunda gündemdeki maddeler, komisyon raporları, teklifler ve önergeleri tek tek görüşerek onayladı.

10 Kasım 2017 Cuma 11:06
Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantılarını tamamladı

  Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Başkanvekili Ramazan Yakıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak 7 Kasım 2017 tarihli 1. oturumun karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

MODERN HALE GELECEK
  Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ve gelişim alanında 1/1000 ölçekli imar planı tadilatına dair İmar Komisyonu Raporu okunduktan sonra onaylanırken, bu maddeye ilişkin Meclis üyelerine bilgiler veren İmar Komisyon Başkanı Mehmet Çınar, “34,5 hektarlık alanda uygulanacak kentsel dönüşümle ilgili TOKİ ile yaptığımız istişareler neticesinde planlamalar yapıldı. Buradaki binalara yedi kat sınırlaması getirilmesine, emsal değerlerinin 1,60’da sınırlı tutulmasına, belediye hizmet alanları, ticaret alanları, ibadet alanları, park alanlarını zorunlu tuttuk. Modern ve o bölgeyi geliştirecek bir planlama yapıldı. TOKİ’nin bu noktada öneri ve talebi varsa onu da meclis olarak kabul etmek durumundayız. Planlama her iki tarafın rızası alınarak, istişare neticesinde yapıldı” şeklinde konuştu.

2,5 DÖNÜM ALAN SATIN ALINACAK
  Plan ve Bütçe Komisyonun Raporu ile Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Gedik Mahallesi 351 ada 1, 8 ve 9 nolu parsellerin satın alınması onaylanırken, toplam 2,5 dönüm olan her üç parselin satın alınmasına ilişkin Meclis üyelerine bilgi veren Başkanvekili Ramazan Yakıcı, “Buraya okul yapılacak, hazinenin yeri bina yerleştirmeye çok uygun olmadığı için dolayısıyla etrafında yer alınması gerekiyor. Okul yapılması için böyle bir yer lazım, kamulaştırma imkânı olmadığı için satın alınması gerekiyor” diye konuştu. 

Yeşilyurt Belediye sınırındaki Cihadiye (Özal) Mahallesi yerleşik alan tespitine dair İmar Komisyonu raporunu onaylayan Belediye Meclisi, gündemdeki sekiz maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine karar verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı

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