Yeşilyurt Belediye Meclisi toplandı

Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar’ın yerine İl Seçim Kurulu tarafından yeni Meclis Üyesi ataması yapılırken, AK Parti milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa eden Meclis üyelerinin yerlerine ilgili komisyonlara seçimler yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, öncelikle 13 Mayıs 2018 tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturumunun karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKAN ÇINAR’A KREDİ KULLANMA YETKİSİ VERİLDİ

2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Meclis üyelerine bilgi verildikten sonra 2018 yılında İller Bankasında kullanılacak krediler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Çınar alınan karara göre, “Stratejik plan çerçevesinde yapılması uygun görülen her türlü iş ile beraber Toplu Konut İdaresi Başkanlığından, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, İller Bankası ile ülkemizde faaliyet gösteren diğer bankalardan, yurt içi ve yurt dışındaki yabancı finans kuruluşları ile yabancı bankalardan kredi şeklinde borç alma ve işlemlerini takip etme, sözleşme ve kredi şartlarını kabul ve imza etme, alınacak borç ve kredi anlaşma yapma, sözleşmeleri imzalama, kefalet ve teminat mektubu alma, Leasıng usulü ile yurt içi ve yurt dışındaki firmalardan araç ve iş makinelerini satın alma, sosyal yardımda bulunmaya, meclis üyelerini ve belediye çalışanlarını yurt içi ve yurt dışına göndermeye, ilçemiz öğrencilerini yurt içi seyahatlere göndermeye, yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında ihtiyaç halinde TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte protokol imzalamaya, belediye adına yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve borçlanmadan dolayı Belediyemize ait gayrimenkulleri ipotek etmeye, ilçemizin kültürel, sosyal tanıtımı kapsamında ulusal ve uluslararası festival, yarışma, şölen, konferans, turnuva, spor müsabakası, seminer gibi organizasyonları düzenlemeye ve yapmaya bu amaçla açık hava ilanlarının yapılmasına, ilan tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemeye etkinlik ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül verme” alanlarında yetkili kılındı.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Çınar’ın Meclis Üyeliğinden istifa etmesinden sonra boşalan AK Parti Meclis Üyeliğine İl Seçim Kurulu tarafından AK Parti’li yedek üye Hacı Mehmet Aydemir atandı. İl Seçim Kurulu tarafından gönderilen resmi yazıyla ilgili Meclis Üyelerine bilgi verildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN BAZI KOMİSYONLUKLARINA YENİ ÜYELER SEÇİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yanı sıra AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığı başvuru yapmaları nedeniyle Yeşilyurt Belediye Meclisindeki görevlerinden istifa eden Meclis Üyelerinin yerlerine getirilecek isimleri belirlemek için açık oylama usulüyle seçim yapıldı. Yapılan oylama neticesinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden istifa eden Ramazan Acar’ın yerine İmar Komisyonu Üyeliğine Ali Palancı ile Ramazan Çetin, Plan ve Bütçe ile Kent Kültürü ve Komisyonu Üyesi iken görevinden ayrılan Mehmet Şireci’nin yerine Plan ve Bütçe Komisyonuna Hacı Mehmet Aydemir, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna Ramazan Şahin, istifa eden Hukuk İhtisas Komisyonu Üyesi Ramazan Acar’ın yerine ise Ali Özşeker seçildi.

Yeşilyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kadrosunun iptal edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen teklif görüşüldükten sonra onaylandı.

İLYAS MAHALLESİNDEKİ AĞAÇ PARKINA ‘HACI SUCU’ İSMİ ÖNERİLDİ

İlyas Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yer alan Ağaç Parkına, İlyas Mahallesi eski muhtarı Hacı Sucu isminin verilmesiyle ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Gündemindeki imar maddelerinden üçünü onaylayan, dört maddeyi İmar Komisyonuna havale edip, 10 maddenin ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Haziran ayı çalışmalarını tamamlarken, Temmuz ayı toplantısı 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

(Bülten)