Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerini makamında ağırladığı için büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, binalarda yapılan yenileme, teknik alt yapı değişiklikleri ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin tüm hizmet binaları ve personelleriyle milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Yakınca’da ki hizmet binamızı tamamen boşaltıp Başkanlık makamı başta olmak üzere Başkan yardımcılarımızı ve birim müdürlüklerimizi buradaki iki binaya taşıdık. Her iki binanın iç ve dış yapısında bazı değişiklikler yaptık, teknik alt yapısını daha güçlü hale getirdik. Başkanlık Makamı, Başkan yardımcılarımız ile birim müdürlüklerimizin aynı yerde olması vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin daha hızlı ve süratli olmasını sağlayacaktır. Hemşerilerimiz Yeşilyurt Belediyesindeki işlemlerini daha rahat ve kolay yapmaya başladı. Maliyetsiz bir şekilde hizmet binası sorununu çözüme kavuşturduğumuz için mutluyuz, Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

MECLİS ÜYELERİMİZİN DÜŞÜNCELERİNDEN İSTİFADE EDİYORUZ

Yeşilyurt’u ortak akıl anlayışı çerçevesinde yönetmeye devam ettiklerini, Meclis Üüyelerinin görüşlerine ise ayrı bir önem verdiklerini hatırlatan Başkan Polat, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar ortak aklı sürekli canlı tutmaya ayrı bir özen gösterdik. Özellikle de her ayın ilk haftasındaki Salı günleri gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantılarımızda Meclis üyelerimizin özgür bir ortamda düşüncelerini paylaşmaları, önerilerini sunmalarına önem verdik. Yeşilyurt’un hem bugünü hem de geleceğine yönelik çıkan Meclis kararlarını karşılıklı fikir alış verişleri şeklinde alıyoruz, bu durumda devletimizin bize aktardığı bütçenin daha dengeli kullanılmasını, proje ve yatırımların kaliteli, nitelikli ve kalıcı olmasını sağlıyor. Meclis üyelerimiz arasındaki fikir paylaşımları, karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşen düşünce alış verişleri ve doğru yönlendirmeler Yeşilyurt’un çehresini değiştiren büyük yatırımların anahtarı durumundadır. Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimizin olumlu ya da olumsuz fikirleri ilçemizin tüm yerleşim yerlerindeki sıkıntıları daha yakından görmemize vesile oluyor. Bu düşünceler ışığında; Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki gelişim seviyesini doğru ve mantıklı hizmetlerle yükseltmeye çalışıyoruz. Bizlere her türlü ortamda düşünceleri ve önerileriyle desteklerini esirgemeyen tüm Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ