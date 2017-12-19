ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi sırasında Kudüs’te olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, oradaki izlenimlerini gazetecilere paylaştı.

Nisan ayında Belediye Meclis Gurubunda Meclis üyeleriyle Kudüs ziyaretiyle ilgili karar aldıklarını hatırlatan Başkan Polat, bu kararı hem AK Partili Belediye Meclis üyeleri hem de CHP’li Belediye Meclis üyeleriyle birlikte aldıklarını aktardı.

GEZİYİ 4’ÜNCÜ AYDA PLANLADIK

Kudüs ziyaretlerini Kudüs’ün İngilizlere teslim edilmesinin yüzüncü yılına denk getirdiklerini belirten Başkan Polat, “Bu çerçevede ‘ne zaman gidebiliriz?’ diye bir plan yaptık. Değerlendirmelerimiz sonucu 9 Aralık 1917 tarihinde Kudüs’ü savaşmadan biz teslim ettik. Gazze’de savaştık, Bağdat’ta savaştık, Hicaz’da savaştık, Sina’da savaştık, Kanal harekatlarımız oldu ama Kudüs kapılarına İngilizler dayandıkları zaman kutsal topraklara zarar gelmemesi için bir anlaşma çerçevesinde savaşmadan Kudüs’ü İngilizlere teslim ettik. Bunun 100. yılına denk geldiği dönemde ecdadın 100. yıl sonra teslim ettiği yerlerde olmak, o kutsal mekanları ziyaret etmek ve Filistinli kardeşlerimizle birlikte olabilmek için 7-10 Aralık arasını planladık. Bunu da 4’üncü ayda planladık” diye konuştu.

MÜSLÜMANLAR BU KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Başkan Polat, “Tabi tam 6 Aralık’ta da Kudüs’le ilgili alınan kararı deli saçması bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü biz Kudüs’ü teslim ettikten sonra Kudüs 30 yıl mandayla yönetiliyor. 1947 BM’ler kararlarına göre de Kudüs BM’nin gözetiminde herhangi bir devlete bağlı olmadan özerk bir yapı şeklinde tanımlanmış bir alan. Ve hiçbir zaman burası İsrail’in sorumluluğuna da girmemiş. Fakat İsrail’in işgali altında bir bölge. Bu çerçevede İsrail daha sonra 67 savaşlarından sonra kendi kendisine Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ilan ediyor. Bunun bir hukuki karşılığı ve bir değeri yok. Ziyaretimiz Trump ‘Biz Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz’ diye bir açıklamasına denk geldi. Tabi bu açıklama sadece Filistin’de sadece Müslümanlar arasında değil dünyanın bütününde bir infiale yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler bu karara karşı tepki gösterdiler” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN’DE PROTESTO EDİLİYOR

Filistinlilerin artık İsrail zulmünden korkmadığını söyleyen Başkan Polat, “Bu karara karşı meydanlarda bir infiale neden oldular. Dünyanın dört bir tarafındaki şehirlerde bu karar protesto edildi. Bu karar Filistin’de hala protesto ediliyor; şehitleri var. Filistinli kardeşlerimiz korkuyu korkutmuş. Artık onlar korkmuyorlar. Çünkü İsrail canlarını almış, evlerini yıkmış, sürgün etmiş. Onlara yapacağı başka bir şey yok. Filistinliler de ‘Bana yapacağın bir şey yok, ben buradayım ve senden korkmuyorum’ diyor ve gerçektende öyle davranıyorlar. Nitekim direnişin sembolü olan küçük çocuğumuz 14 tane İsrailli askerin etrafında. Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir terör, bu nasıl bir alçaklık, bu nasıl bir korku? Korkan onlar. Bundan sonra da korkmaya devam edecekler inşallah” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SEVGİ SELİ VAR

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kararını da değerlendiren Başkan Polat, “Doğrusu Müslüman ülkelerin, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın böyle bir gündemi yoktu. Türkiye de şu an teşkilatın dönem başkanı. Bu haksız karara karşı aslında İslam İşbirliği Teşkilatı da haklı olan kararı verdi. Ve Kudüs’ün doğusunu Filistin’in başkenti olarak tanıdılar. Bu çok önemli bir adımdı. Kudüs’teki, Filistin’deki kardeşlerimiz gerçekten umudunu bize bağlamışlar. Türkiye’ye bağlamışlar. Ve orada bize yaka kartlarıyla gezmemiz söyledi ve yaka kartlarımızda da Türk bayrağı var. Türk bayrağını görünce hemen karşıdaki İsrail askerlerinin bize karşı saygılı olduklarını gördük. Dikkatli bir vaziyette bize yol verdiklerini gördük. Filistinli kardeşlerimiz de bayrağı gördükleri zaman el işareti yapıp ‘Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Türkler’ şeklinde işaret yaptıklarını gördük. İnanılmaz bir şekilde Cumhurbaşkanımıza karşı bir sevgi seli, izahı olmayan bir sevgi var. Biz artık onların umudu olmuşuz. O yüzden de Kudüs’e karşı duyarlı olmamız lazım. Ziyaret edebilecek insanlarımızın Kudüs’ü ziyaret etmesi lazım. Çünkü orası kutsal mekanlarımızdan birisi” söylerini kullandı.

GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK

Kudüs’e sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Başkan Polat, “Sadece Suudi Arabistan değil, bugün İsrail’in bu şekilde fütursuzca, hesapsızca, kontrolden çıkmış bir şekilde hareket etmesinin temelinde İslam ümmetinin dağınıklığı var. Biz dağınık olduğumuz için, biz zamanı yakalayamadığımız için. Yoksa 7-8 milyonluk bir Yahudi milleti orada ve hiçbir yere açılma alanı yok, bu şekilde hareket ediyorsa bu bizim acziyetimizden kaynaklanıyor. İslam ülkelerinin başlarındaki liderler, halkların menfaatini, ümmetin menfaatini, örneğin Arap ülkeleri Arap halklarının menfaatini düşünmüyorlar. Onlar sadece kendi iktidarlarını düşünüyorlar” ifadelerine yer verdi.

GAZZE BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİ ŞEKLİNDE

Gazze’de bulunan ablukayı da anlatan Başkan Polat, şunları kaydetti:

“İsrail bir terör devletidir. Hukukun olmadığı, kabile düzeninin olduğu, kuralın olmadığı, terörün hakim olduğu bir devlettir. Bunun bir altını çizmemiz lazım. İsrail Filistin topraklarının hepsini duvarlarla çevirmiş durumda. Bu topraklardan dışarıya giriş-çıkış tamamen İsrail’in iznine bağlı. Sadece insan giriş-çıkışı değil mal giriş-çıkışları da İsrail’in gözetiminin altında. Fakat buralardan öte bir de Gazze var. Dünyanın bir yarasıdır. Gazze bir açık hava hapishanesi şeklinde. Oralara giriş-çıkışlar da yasak. İsrail Gazze’yi tamamen abluka altına almış, hiç kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor”

MUTLU SARIGÜL