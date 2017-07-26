Başkan Polat, Bostanbaşı Kanal Projesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Üçüncü etabındaki çalışmaların devam ettiği kanal projemiz bir yandan farklı mimari yapısıyla ilçemizin değişen görüntüsüne katkı sağlamasının yanında bir yandan da tarım arazilerine ulaştıracağı su ile kent ekonomisinin de canlanmasına imkan tanımış olacak" dedi. Bostanbaşı Kanalının tamamlandığında ilçenin gelişim seviyesine önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Polat, “Büyükşehir Belediye ekiplerimiz de projemizin her iki tarafındaki yol açma ve genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar Bostanbaşı Mahallemizin değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak, ilçemizin gelişim seviyesine önemli değerler kazandıracaktır" şeklinde konuştu. Hedeflerinin farklı ve modern projelerle Yeşilyurt’un var olan potansiyeli ve güzelliklerini kalıcı hale getirip gelecek nesillere aktarmak olduğunu yineleyen Başkan Polat, “Her bölgesi farklı güzelliklerle dolu ilçemizin kendi bünyesinde barındırdığı güçlü potansiyeli uzman ekiplerimiz tarafından yapılan projelerle gün yüzüne çıkarıp, farklı yatırımlarla kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Beylerderesi Şehir Parkı, Gedik Kent Park ve Bostanbaşı Kanal Projesi başta olmak üzere diğer yatırımlarımızla Yeşilyurt’u geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz bu projelerimiz üzerinde titizlikle duruyoruz. Amacımız, bu tür değişime öncülük edecek projelerle kentimizin ve ilçemizin ekonomik, turizm, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır” İfadelerini kullandı. İlçenin hem bugününe hem de geleceğine yönelik projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Polat, “Göreve geldiğimiz 2014 yılı Mart ayından itibaren belirlediğimiz planlamalarımız, kentimizin ve ilçemizin bütün yönleriyle kalkınmasını sağlayacak hedefler üzerine kurulmuştur. Yerel yönetimler olarak devletimizin bize aktardığı parasal destekleri verimli, kaliteli, gelecek nesillere hitap edecek, vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlara dönüştürüyoruz. İlçemizin bütün yerleşim alanlarını modern ve estetik bir görüntüye ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

İHA