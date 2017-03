Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Gelecek Hepimizin” projesi kapsamında Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki söyleşiye katıldı.

Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından okul girişinde çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, okulun toplantı salonunda “Gelecek Hepimizin” projesi kapsamında tertip edilen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı misafir ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Okul Müdürü Abdulkadir Çolak, “Belediye Başkanımız göreve seçildiği 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde oyunu okulumuzda kullanmıştı, ilk açıklamasını burada yapmıştı. Okulumuz Başkanımıza uğurlu geliyor” dedi. Yeşilyurt’un eğitimdeki başarısıyla göz dolduran bir ilçe konumuna geldiğini ifade eden Okul Müdürü Çolak, “İlçemizdeki eğitim seviyesinin çok ileri seviyeye ulaşması hepimizi gururlandırıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza eğitim hizmetlerine ayrı bir önem verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın üstün gayret ve destekleri neticesinde ilçemizdeki eğitim ve kültürel faaliyetler her geçen gün artıyor. Okulumuzun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kendisi için farklı bir önemi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “30 Mart 2014 yerel seçimlerinde oyumu bu okulumuzda kullanmıştım ve Cenabı Allah bizlere Yeşilyurt Belediye Başkanlığını nasip etti. Okulumuz bana gerçekten uğurlu geldi. Bugünde ‘Gelecek Hepimizin” projesi kapsamında öğretmenlerimiz ve öğrenci kardeşlerimizle bir arada olmak, sohbet etmek benim adıma büyük bir onurdur. Enerjik, dinamik ve heyecan dolu gençlerimizle buluşmak memnuniyet verici, geleceğimiz gençlerimizden umutluyuz. Diğer okullarımıza olduğu gibi Sadiye Ünsalan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden de gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde yerine getiriyoruz. Devletimizin tüm imkanları öğrencilerimizin eğitim hayatları için seferber edilmiş durumda. Öğrenci kardeşlerimizden tek isteğimiz; zamanınızı boşa harcamayın, şerefle kazanılmış bu toprakların tarihini çok iyi öğrenin, vatanınız ve milletiniz için çok çalışın, bol bol kitap okuyun, en az iki farklı dil öğrenin. Mutlaka hedefleriniz olsun, hedefsiz insan vasıfsız insandır. Kendinizi sürekli geliştirin, yeniliklerin peşinden koşun ve hedefe ulaşmak içinde kararlı olun. Düşüncelerinizi paylaşmaktan korkmayın” diye konuştu.

Öğrencilerden okul yıllarının kıymetini bilmelerini ve iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Polat, “Bizim dinimizde, medeniyet ve kültürel değerlerimizin temelinde okumak vardır. Okuyan insanların çok olduğu ülkeler ve kentlerin yapılarına bakın, bütün alanlarda ilerleme kat ettiklerini görebilirsiniz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta eğitim faaliyetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak ciddi yatırımları ve projeleri hemşerilerimizle buluştururken önceliğimiz her zaman eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetlerimiz olmuştur. Binalar, yollar, park alanları yaparız ama insanımızı bilgi ve eğitimle donatamazsak, çocuklarımızı kitapla buluşturamazsak, toplumun tüm katmanlarına eğitim hizmetlerini götüremezsek hizmetlerimizin hiçbir karşılığını alamayız” dedi. Öğrencilere ünlü filozof Farabi’nin kaleme aldığı ‘Medinetül Fazila’ isimli eserini mutlaka okumalarını tavsiye eden Belediye Başkanı Polat, “Farabi’nin 800 yıl önce yazdığı El Medinetü’l Fazıla bütün yerel yöneticiler için bir rehber el kitabı durumundadır. Farabi şehirleri çok detaylı bir şekilde incelemiş ve sınıflandırmış. Vasıflı şehirler, zalim şehirler, cahil şehirler, adil şehirler ve erdemli şehirler diye ayrı ayrı sınıflandırmış. Şehirlerarasındaki kıyaslamanın temel ölçütünü ise şehirlerin fiziki ve imar durumlarıyla şehir sakinlerinin durumlarına göre belirliyor. Farabi’nin bu kitabında hedeflediği erdemli şehirler kavramında; alt ve üst yapısı, park alanları, binaları, imar yapısı ve fiziki yapılanmasını dört dörtlük yerine getirirken orada yaşayan insanların iyi, düzgün, erdemli olmalarını ön plana koymuş. Farabi’nin işaret ettiği şehir anlayışı; Erdemli şehirlerdir. Bizimde hedefimiz yaşadığımız kenti erdemli şehirler statüsüne sokmaktır” şeklinde konuştu. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Polat, Batı Dünyasının sömürgeci bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin Hollanda’da karşılaştığı muameleyi şiddetle kınıyoruz. Hani batı dünyası insan haklarına, demokrasiye, özgür düşünceye saygılıydı bunların hepsi koca bir yalandır. Batı dünyası geçmişte olduğu gibi bugünde ikiyüzlü politikalarını sürdürüyor. Bakanımızı Konsolosluğumuza sokmayan, gurbetçi vatandaşlarımızın üzerine köpeklerle saldıran batı dünyası, dünyanın her tarafını sömürgeleştirme mantığıyla yönetmek için elinden geleni yapıyor. Batı ülkeleri sömürgeleştirme anlayışını yerleştirmek için kültür emperyalizmi uygulamaktadır. Bunun da anlamı; insanları kendi öz geçmişlerinden uzaklaştırmak, toplumların kendi öz değerleriyle arasına set çekmektir. Batı dünyası algı operasyonlarıyla; medeniyet bizdedir, ilericilik bizdedir, gelişim bizdedir, ilim ve bilim bizdedir, bizler dünyanın en aydınlık insanlarıyız düşüncesini yaygınlaştırarak kendilerinden olmayanları ikinci sınıf olarak görüyorlar. Bunu yaparken de insanları geçmiş tarihleriyle bağlantılarını kesmişler. Osmanlı İmparatorluğundaki bu kültür emperyalizmi baskısı 1880’li yıllarda başlamış ve ardından 600 yıl üç kıtada hüküm süren koca bir imparatorluk bu sömürge anlayışıyla çöküş sürecine girmiş, ecdadımız ancak Misak-i Milli sınırlarını koruyabilmiş. Bizi tarihimizden koparmaya çalışanlara karşı bize düşen görev sürekli okumalı, tarihimizi araştırmalı ve geleceğe yönelik içinde bilgi ve eğitimin olduğu sağlam temelleri atmaktır. 20. yüzyılın başında bizi yenen Batı sürekli galip geleceğini zannetmesin. Allah’ın izniyle küllerimizden yeniden doğacağız. Geçmişte olduğu gibi yine yeryüzüne adaleti bu millet dağıtacaktır. Genç neslimize sonuna kadar güveniyoruz. Bu kültür emperyalizmine karşı hepimizin dikkatli ve uyanık olmamız lazım. Geçmişimizden, tarihimizden, kadim medeniyet anlayışımızdan bizleri uzaklaştırmak, batılılaştırmak isteyenlerin tuzaklarına düşmeyelim. Geçmişimizle kavgalı hale gelmemiz için plan yapanlara karşı uyanık olalım. Elindeki propaganda aletlerini kullanarak ‘Dünya sadece batıdan ibarettir’ düşüncesini yaygınlaştıran batı dünyası her türlü ayak oyunu, plan ve sinsiliği yapmaya devam etmektedir. Bizim yapmamız gereken şey; onların tuzaklarına düşmemek, çok okumak, araştırmak ve geçmişimizle bağlarımızı koparmamaktır. Ancak çok fazla okumuyoruz ne yazık ki. Bizler ilk emri ‘İkra’ yani oku diyen bir dinin mensuplarıyız. Allah’ın emrini layıkıyla yerine getirmek için her türlü alanda okumayı artırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda öğrencilerle fotoğraf çeken Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Yeşilyurt İlçesine yaptığı hizmetlerden dolayı çiçek takdim edildi.

İHA