Yeşilyurt bayrama hazır

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “11 farklı noktada kurban kesim ile bir noktada kurban satış yeri oluşturduk. Kurban satış yerlerinde Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi hazır bulunacaktır. Kurban kesim yerlerinde sağlık kurallarına, hijyenik şartlar ve dini kurallara azami ölçüde uyulacak ve özenli bir çalışma gerçekleşecektir. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kurban satış ve kesim noktalarında ki çöp konteynırlarını dezenfekte aracıyla parfüm içeren yıkama suyu ile temizleyecektir. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıkları satış alanına kesinlikle alınmayacaktır. Açık alanlarda rastgele kurban kesimine ve atıkların çevreye bırakılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve tavizde vermeyeceğiz. Halkımızın açık alanlarda kesim yapmamalarını ve rahatsız edici görüntüler sergilememelerini rica ediyoruz. Kurban bayramında kesim ücretlerin küçükbaş hayvanlar için 60 TL, büyükbaş hayvanlar için ise 300 TL olarak belirlenmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlarımıza ücretsiz kurban poşeti dağıtımı da yapacağız” ifadelerinde bulundu.

CADDE VE SOKAKLARIN TEMİZLİĞİ YAPILDI

Yeşilyurt’ta bayram boyunca yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizim önceliğimiz, halkımızın hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadan, mutlu bir bayram tatili yaşamasıdır. Bu kapsamda; Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Veterinerlik, Çevre Koruma ve Kontrol ile Temizlik İşleri Müdürlüğü`ne bağlı ekiplerimiz bayram boyunca hizmet verecekler. Bayram öncesinde cadde ve sokakların temizliğine yoğunlaşan ekiplerimiz, bayram boyunca da hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacaklar. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacaktır. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde edâ edebilmeleri için camilerimizi temizleyerek, gül kokusu sıkacağız. Camilerimizden böylelikle gül kokusu yayılacak. Yurt içi ve yurt dışından ilçemize gelen misafirlerimiz ve ilçe sakinlerimizin mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapmaları için mezarlıklarımızda temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladık. Zabıta ve Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracaktır. Vatandaşlarımızın bayram için alış verişlerini yaptıkları pastane, lokanta ve market gibi işyerlerinde denetimleri yoğunlaştıracağız. Sağlıksız, günü geçmiş, halkımızın sağlığını bozacak gıda ve ürünlere izin vermeyiz. Bizlerde sürekli sahada olup çalışmaları yerinde denetleyeceğiz. Bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağız. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir bayram için belediye ekiplerimiz 7/24 görev başında olacaktır” şeklinde konuştu.

GEDİK TEPESİNDEKİ NAMAZGÂH HAZIR

Kurban Bayramı namazı için Gedik Tepesindeki Namazgâh alanın hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Çınar, “Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakit namazları dışında bayram namazlarının edâ edildiği ‘Namazgâh’ kültürünü Yeşilyurt’ta yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan ile Kurban Bayramlarında bayram namazlarına ev sahipliği yapan Gedik tepesindeki Namazgâh alanımızda kıymetli hemşerilerimizle birlikte Kurban Bayramı namazının heyecanını hep birlikte yaşayacağız” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com