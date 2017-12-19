Yeşiltepeli vatandaşların Yeşiltepe’yle merkezin birleştirilmesi adına demir yolunun kaldırılması gerektiğini defalarca söylüyorlar. Özellikle mahalle muhtarları bu konuyu gerekli olan yerlere söyle de MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar bir Yeşiltepeli olarak bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçenlerde Yeşilyurt Muhtarlar Derneğinde muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Avşar, muhtarların istasyonun kaldırılmasıyla ilgili taleplerini söylediklerini ifade etti.

İLGİLİ KURUMLARA İLETTİK

İstasyonun kaldırılmasını her ortamda dile getireceklerini belirten Başkan Avşar, “Yeşiltepe’nin gelişmesi için istasyon bir set gibi. Biz de bunu ilgili kurumlara ilettik. Onlar da bu konuya gerekli olan hassasiyeti göstererek, bununla ilgili bazı plan ve projelerinin olduğunu bizlere söylediler. İstasyonun kaldırılması için teşebbüste bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Biz de bir Yeşiltepeli olarak istasyonun oradan kaldırılıp Yeşiltepe’nin daha mükemmel bir şekilde gelişmesine katkıda bulunulacağını dile getirdik. Biz bu konunun üzerine hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Ve bunu da her ortamda da dile getireceğiz” diye konuştu.

KUDÜS BİZİM KUTSAL, HAKLI DAVAMIZ

İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs’le ilgili aldığı kararı değerlendiren Başkan Avşar, şunları kaydetti:

“Kudüs bizim kutsal, haklı davamızdır. Kudüs bizim Peygamberimizin miraca çıktığı yerdir. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. İslam İşbirliği Teşkilatının Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıdı ve biz bunu her zaman tanıyorduk. Birleşmiş Milletlerin de en acil bir şekilde Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olmasıyla ilgili bir şey söylemesi gerekiyor. Orada bir baskı, bir zulümle yıllardır Müslümanlar eziyet çekmektedir. Ve Müslüman olan bir toprak Yahudilerin işgali altındadır. Bundan dolayı tez elden orayı İsrail’in boşaltması ve gerçek sahiplerine teslim etmesi gerekiyor. Suudi Arabistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmaması doğal. Onlar zaten katılmaz. Geçtiğimiz aylarda da Mısır, Suudi Arabistan ve Amerika’nın başkanı ortaklaşa program yapmışlardı. Suudi Arabistan oldum olası hep İngiliz himayesi altındadır. Hiçbir zaman ezilen Müslüman’ın yanında olmamıştır; olmayacaktır da.”

MUTLU SARIGÜL