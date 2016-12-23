Yeşiltepe bölgesinde bazı mahallelerin sularının kesik olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yeşiltepe bölgesinin uzun zamandan bu yana gece yarısından sonra sularının kesilmesine tepki gösteren Yeşiltepeliler, kışın da sularının kesilmesine tepkililer. Dün kesilen ve sabah saat 05.00’ten sonra sularının geldiğini ileri süren Yeşiltepeliler, kışın bu sert günlerinde kendilerine su verilmemesine isyan ettiler.

Önceki gün sularının kesildiğini belirten Sadık Ali Kılıç isimli vatandaş, sularının önceki gün saat 05.00 sularında geldiğini söyledi.

EL İNSAF

Kılıç, “Sularımız zaten donuyordu. Biz ise suların donmaması için musluktan itibaren boruları sardık. Yalnız önceki gün kesilen suyu kestiler ve borular dondu. Ben suyun donunu açmak için pürmüz kullandım ve donu zorla çözdüm. Hiç mi düşünmüyorlar bizi? Rezilliğimize bakın. Ne yani, belirli bölgelerde suları kesmeyle mi su israfını önleyecekler. Eğer neden buysa bizler su israfı etmiyoruz. Neden bir yerde patlak var ve onu tamir etmekse önceki günden başlanan bir çalışma bugüne kadar devam eder mi? El insaf. Yazlı kışlı sularımız kesilmeye devam ediyor. İlgilileri göreve çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

SUSUYORUM…

Susarak tepkisini gösteren Muazzez Kaya isimli vatandaş ise, “Artık susuyorum. Konuştuk, isyan ettik duyulmadık. Bağırdık, çağırdık bizi hafife aldılar. Bizi hiç olarak görüyorlar. Ben sadece susuyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL