Yeşiltepe’de imar sorunu

Yeşiltepe bölgesinin en büyük problemlerinden birisi olan imar problemi, Yeşiltepe bölgesinin gelişimindeki en büyük engel. Parsellerin küçük ve parça halinde olmasından dolayı ne müteahhitler Yeşiltepe bölgesine girebiliyor ne de kentsel dönüşüm için bir çalışma yapılabiliyor. Yeşiltepe bölgesindeki imar problemiyle ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikle vatandaşların son zamanlarda elektrik ve telefon kablolarının yer altına alınmasıyla ilgili isteklerini değerlendiren Başkan Çınar, Yeşiltepe bölgesinin daha çok müstakil konutlardan oluşan bir bölge olduğunu söyledi.

YER ÜSTÜNÜN DEVRİ GEÇTİ

Elektrik kablolarının yerin altına alınmasıyla bu bölgenin imar sorununun çözülemeyeceğini belirten Başkan Çınar, “Aslında biz muhtar ve yöre halkıyla da istişare ediyoruz ama buraya tamamen bir imar revizyonu yapmak gerekiyor. Elektrik tellerinin yer altına alınmasıyla o bölgenin imar sorunu ve elektrik sorunu çözülmüyor. Şu anda sadece Seyran Mahallemizin bir kısım bölgesinde bu yer altı çalışması var. Ama uzun vadede imar bütünlüğü sağlanıp imarla ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra zaten kabloların yer altında olması gerekiyor. Yerüstünün artık devri geçti. Ama üst ölçekli daha geniş bir çalışma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

YILLARCA BUNU ÖNERDİM

“Ben imarcıyım. Yıllarca Malatya’nın İmar Komisyonu Başkanlığını yaptım. Daha önce de imarla ilgili işlerde aktif mesaim oldu. Mesleğim de onunla ilgili” diyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“Benim öngörüm ve düşüncem Yeşiltepe’deki parsellerin birleşip tevhit edilerek bir parsel bütünlüğü oluşturup orayla da ilgili yeni imar düzenlemesinin yapılması. Ben defaten muhtarlarım ve buradaki semt sakinleriyle görüştüğümde bunu hep önerdim. Yıllar önce de bunu önerdim. Biz bunu aslında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Afet Evleri’nin bir bölgesini bu çalışmaya başladık ama tamamlanmadı. Tamamlansaydı o güzelliği görselerdi insanlarımız, emin olun o bölge bir cazip hale getirirdi ve insanlar buna doğru yönelirdi. Ama yeni başladı ve 1 aydır inşaat aşamasında. Mimarisini de tamamen yöresel bir mimari olarak planladık. TOKİ’nin yaptığı mimarilerden daha farklı ve üzerinde bizzat 2 yıl boyunca çalıştık. Hem tasarım hem peyzaj alanı hem de kentsel ihtiyaçlar olarak tam bir mahalle kültürünün olduğu, herkesin birbiriuyle iletişim içerisinde bulunduğu bir planlama yaptık. Bu plandan ben çok umutluyum. Buralara da inşallah örnek olur. Ve bölgemizi inşallah geliştiririz.”

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