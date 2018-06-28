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YEŞİLTEPE’DE ÇÖP EVLER

Yeşiltepe’de bulunan çöp evler için vatandaşlar kesin çözüm istiyor. Evlerini çöple dolduran ve akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen vatandaşın tedavi edilmesini isteyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

YEŞİLTEPE’DE ÇÖP EVLER

Yeşiltepe’de bulunan çöp evler için vatandaşlar kesin çözüm istiyor. Evlerini çöple dolduran ve akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen vatandaşın tedavi edilmesini isteyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:48
YEŞİLTEPE’DE ÇÖP EVLER

Yeşiltepe Gazi Mahallesi Medeniyet Caddesi’nde yer alan 2’şer katlı 2 binanın içerisinde yığın yığın çöp bulunuyor. Akli dengesi bozuk olan bir vatandaşın evlerini çöplerle doldurması cadde sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Farelerden, sinekten ve kokudan rahatsız olduklarını ifade eden ve çöplerin devamlı kaldırılmasının bir çare olmadığını ileri süren cadde sakinleri, BUSABAH gazetesine konuşarak bu probleme kesin bir çözüm istiyorlar.

BELEDİYE TONLARCA ÇÖP ÇIKARIYOR

Vatandaşlar çöpleri eve biriktiren şahıs için yetkililerden yardım isteyerek, şunları kaydettiler:

“Her altı ayda bir neredeyse bu evlerden tonlarca çöp çıkarıyor belediye. Artık cadde ve mahalle sakinleri olarak bıktık. Buna kesin bir çözüm bulunmalı. Bu çöpü evlere biriktiren şahısın tedavi edilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bu şahıs bahçesinde banyo bile yapmış. Herkesin ailesi var, çocuğu var. Akli dengesi yerinde alan birisi hiç bahçesinde banyo yapar mı. Evleri AK Parti’nin flamalarıyla süslü. Bu adam partinin gölgesine sığınıp kendisine dokunulmayacağını düşünüyor. Bizler yetkililerden bu şahısla ilgili yardım bekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi evlerdeki çöpleri temizleyeceğini söyledi ama bu çözüm değil. Kesin bir çözüm bulunmalı.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaYeşiştepeçöp Evler
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