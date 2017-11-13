Avşar, “5 Kasım seçimlerimizde delegelerimizin büyük teveccühü ile bizi bu kutsal göreve getirdiler. Rabbim bizleri utandırmasın. Doğup büyüdüğümüz, çocukluğumuzun ve gençliğimizin en güzel yıllarını geçirdiğimiz, Yeşiltepe’de sizleri burada ağırlamak bizim için onurdur. Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Hayır işlerinde, sosyal alanda, eğitimde yapmış olduğunuz başarılı çalışmalar için bir Yeşiltepeli olarak gurur duymaktayız. Bundan sonraki süreçte, MHP İl Başkanlığı olarak elimizden ne geliyorsa, doğup büyüdüğümüz şirin beldemiz için yapmaya hazırız. Kısa zaman içinde hem derneğimizi hem de Yeşiltepeli vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

“MALATYA’MIZA HAYIRLI HİZMETLER GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

MHP İl Başkanlığı’na getirilen Bülent Avşar’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gözene ise, “Delegelerinizin büyük çoğunluğunu alarak göreve gelmenizden dolayı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Malatya’mıza hayırlı hizmetler getirmesini diliyorum. Dediğiniz gibi Yeşiltepelilerin her mevkide rol aldığı Malatya’mızda, sizlerin de Yeşiltepe’ye güzellikler katacağından eminim. Şahsım ve yönetimim adına tekrar başkanlığınız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP İl Başkanı Bülent Avşar’a, hat sanatı Elif, Vav süslemeli tablo hediye edildi.

HABER MERKEZİ