YEŞİLKONAK’TA HALI KESME TÖRENİ

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yöreye özgü halı dokumacılığı başta olmak üzere unutulmaya yüz tutan el emeği göz eserlerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerini belirten Başkan Çınar, ev hanımlarının halı dokumayı öğrenerek meslek edinmeleri ve ekonomik gelir elde etmelerinin yanında yerel ve kültürel miras olan halı dokumacılığını yaşatmak adına sergiledikleri gayretli çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

“HALI DOKUMACILIĞI HÜNERLİ ELLERDE CAN BULUYOR”

Kökleri binlerce yıllık geçmişe dayanan kadim medeniyetimizin önemli değeri olarak kabul edilen halı dokumacılığının Gündüzbey Yeşilkonak Hizmet Binasında bulunan halı dokuma atölyesinde hünerli ellerde can bulduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle açtığımız halı dokuma kurslarımızdaki amacımız; bölgemizde büyük önem ve değere sahip olan, yöremize özgü el emeği göz nuru halı dokumacılığını günümüzden gelecek kuşaklara aktarmaktır. Meslek öğrenen kadınların kendilerini ifade edebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, verimli zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda cüzi dahi olsa gelir elde edebilecekleri verimli bir kurs ortamını hayata geçirdik. Kurslarımıza yoğun ilgi gösteren kadınlar bir yandan kadim medeniyetimizin önemli parçası halı dokumacılığının yaşatılmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda da aile bütçelerine katkıda bulunma imkânına sahip oluyorlar. Kursiyerlerimiz el emeği göz nuru halıları ilmek ilmek dokuyarak bitiriyorlar ve işin sonunda da emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bizi de bugün buraya çağırdılar ve bitirdikleri halının son ipini kesmemizi istediler. İnsan emek verdiğinde sonunda karşılığını alıyor, bu halıyı bitiren kursiyerimizi tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sabır, dikkat ve kabiliyet gerektiren el işçiliği sektörüne hak ettiği değeri veriyoruz. Kadınların sadece evde oturmalarından ziyade meslek sahibi olarak hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sunacak alanlarda aktifleşmelerine önem veriyoruz. Bir yandan kültürel miraslarımızın yaşatılmasını sağlayacak hizmetlerde bulunurken diğer taraftan da meslek sahibi olan kadınlara yeni istihdam alanları oluşturmaktayız, bu durumda ülkemizin ve kentimizin ekonomik gelişimine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Ortaya çıkan eşsiz eserlerin gerek iç piyasa gerekse de dış piyasada hak ettiği değeri görmesi için de elimizden geleni yapıp, kadınların ülke ekonomisine katkı sağlama istek ve çabalarını karşılıksız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“YEŞİLYURT’UN GİZLİ KALMIŞ CEVHERLERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIYORUZ”

“Kadınların büyük bir gayret, çaba ve özveriyle dokudukları halılarımızın her bir karesinde kadim medeniyetimizin derinliklerinde yatan bütün izleri görebilmekteyiz” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri ve Kadın ve Yaşam Spor Merkezi’mizde açtığımız meslek edindirme kurslarına katılan girişimci ruhuna sahip kadınalrın hünerli ellerinden çıkan eşsiz ürünlerin geniş kesimlere aktarılmasını destekleyerek Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel yönden gelişimini gözler önüne seriyoruz. Halılarımız ve el sanatlarımız bizim kültürel mirasımızdır. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın bu mirasın nasıl dokunduğunu öğrenmesi ve gelecek nesillere aktarması da son derece önemlidir. Kültürümüzün yaşatılması ve kadınlarımızın burada huzurlu bir ortamda evlerine ek bir gelir götürmeleri açısından kursların çok değerli olduğuna inanıyoruz. Halı dokuma başta olmak üzere el sanatlarının ilçede bir sektör haline gelmesi, iç ve dış turizmde hak ettiği değere kavuşması içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip, Yeşilyurt’un bu tür gizli kalmış cevherlerini gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Halı dokuma kursunda görevli öğretmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çınar, Kuran-ı Kerim Kursu ile Biçki-Dikiş Kurslarını da ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti.