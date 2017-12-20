Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem’in girişimleri ile ilçe merkezi başta olmak üzere mahalleler, okullar, cami bahçeleri, yol refüjleri ve jandarma karakolunun bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. İlçeye tam 8 bin 500 adet fidan dikildi.

Ayrıca ilçe merkezi ve İstiklal Mahallesi’nde de fidan dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe kaymakamı Erdem, tarafından tüm mahalle muhtarlarına 100’er adet fidan verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, önümüzdeki Mart ayında da aynı şekilde fidan dikimi gerçekleştirileceğini belirtiler.



İHA