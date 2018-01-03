03 Ocak 2018 Çarşamba

Yeşilçam Caddesi’nde yenilenme rüzgarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokakların yüzünü değiştirmeye devam ediyor. Çöşnük’te bulunan Yeşilçam Caddesi’nde asfalt çalışmaları sürüyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:58
Yeşilçam Caddesi’nde yenilenme rüzgarı

Malatya’nın doğusunda yeni bir alt merkez olma noktasında ilerleyen Yıldıztepe ve Tandoğan mahalleleri ile Çöşnük Kavşağı’nı Orduzu'ya bağlayan Yeşilçam Caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’nın prestij caddelerinden biri haline getiriliyor.

Altyapısı baştan aşağı yenilenen Yeşilçam Caddesi’nde, üstyapı çalışmaları kapsamında birinci kat asfalt serimi yapılıyor. Kaldırımlar ve cep otoparklarının büyük bölümünü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, caddenin bundan sonra ince işlerini yapacak.

 

BİSİKLET YOLU DA VAR
  Büyükşehir Belediyesi 30 metre genişliğindeki Yeşilçam Caddesi’nde düzenleme çalışmaları kapsamında, 2.5 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları, 3 metre genişliğinde kaldırımlar ve çift geliş gidiş yollar yaptı. Cadde üzerinde dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, caddeye çeşitli türlerden 360 adet ağaç dikecek.

Kuzey Kuşakyolu’nun en önemli parçalarından biri olan Yeşilçam Caddesi, kuşak yolunun tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafiğin rahatlamasında da önemli bir rol üstlenecek. Çöşnük kavşağı ile birleşen cadde bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilçam Caddesi’nde Asfalt çalışmaları

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