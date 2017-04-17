Sadiye Ünsalan Ortaokulu’ndaki 2207 nolu sandıkta oyunu kullanan Milletvekili Şahin, çıkışta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. AK Parti döneminde 12’inci kez sandık başına gidildiğini hatırlatan Milletvekili Şahin referandumun önemine değinerek, “15 yıllık süre içerisinde 12’inci kez sandığa gidiyoruz. Ama bu seçim diğerlerinden çok daha farkı. Özellikle ülkemiz insanlarının, demokrasinin daha da nitelikli bir hale gelmesi için özgürlük kısımlarının bir daha ihlal edilmemesi ve ülkemizin makus talihini yenmek için önemli” dedi. Şahin, “Buradaki amacımız sadece yerli ve milli olan bir sivil anayasanın milletimizin taktirine sunmaktı. Biz mecliste; hem komisyonlarda hem de genel kurulda günlerce aylarca diyebileceğimiz bir çalışma neticesinde bir ürün haline dönüştürdük. Bu ürünü de milletimizin taktirine sunduk. Bugün, o gündür. 1960’dan beri hep darbe ve müdahalelerle demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerden sonra tamamen yerli ve milli bir anayasanın hayata geçirilmesi için bir çalışma yapıyoruz. 90 yıllık bir Cumhuriyet dönemindeki tek partili iktidarları düşersek; 8-9 ayda bir hükümetlerin değişmiş olduğu, birilerinin kafasına yatmadığı için özellikle durumdan vazife çıkararak müdahale edip siyasete biraz yön vermeye çalışan dönemleri inşallah geride bırakmış olacağız. İstikrar gelmiş olacak. Yüzde 10-15’lerle iktidar olma döneminin artık bittiğini, ülkemizdeki yaşayan insanların yüzde 50’den fazlasının oy kullanmış olduğu istikrarlı dönemleri inşallah yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.













MUTLU SARIGÜL