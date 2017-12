Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından ‘Sanayi Gecesi’ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüm olumsuzluklara rağmen 2017 yılında dünyayı kıskandıracak bir büyümenin yakalandığının altını çizdi. 2018 yılında da bu büyümenin devam edeceğini vurgulayan Tüfenkci, “Ülkemiz ekonomisi gerek iç gerekse dış yatırımcılara güven vermektedir. 2016’daki hain darbe girişimlerine rağmen o da yetmezmiş gibi ekonomik bir terörün altına imza atmaya ve bir takım şer odaklarıyla birlikte hareket etmelerine rağmen ayakta durdu ve 2017’de çok güçlü bir başlangıç yaptı. Güçlü bir şekilde de 2017’yi sonlandırıyoruz Allah’ın izniyle. Baktığımız zaman üçüncü çeyrekte Türkiye dünyayı kıskandıracak büyüme oranını yakaladı. Bazıları bunu sindiremese de, birileri rahatsız olsa da bu büyümeyi sadece bir sektörde değil iç ve dış ticaretiyle bir bütün olarak Türkiye bu büyümeyi yakaladı. 2017’de kötü senaryoları çizenler hiç şüpheniz olmasın 2018’de de utanacaklar. Önümüzdeki ay içerisinde açıklayacağımız ve devam eden tedbirlerle beraber enflasyonun da 2018’de tek rakamlara indiğini Allah’ın izniyle göreceksiniz. Bütün zorluklara rağmen Türkiye 2017 yılında 1 milyon 355 bin insanına ilave istihdam sağladı. Bu rakam az bir rakam değil. Son 7 yılın ortalamalarına baktığımızda Türkiye her yıl 1 milyon insanımıza iş sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemlerde de bu rakamların üzerinde istihdam sağlayacağız. Her yıl 1 milyonun üzerinde insanımız işgücüne katılıyor. Onun için yüzde 5’lerin üzerinde büyümeler yakalayarak bu insanlarımıza iş bulmak zorundayız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biz birileri gibi yalanlar üzerine siyaset yapmayı değil cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talebesiyiz, inşallah yapamayacağımız sözleri bugüne kadar vermeyiz, bundan sonra da vermeyiz” ifadelerini kullandı.



“KORKMADAN ÜRETMEYE, İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDİN”

Sanayicilere ve iş adamlarına seslenen Tüfenkci, Türkiye’nin büyümesinin sadece ülkede yaşayanlar için değil mazlum ve yakın coğrafya için de bir umut olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, “Sizler korkmadan, girişimcilik ruhunu yitirmeden üretmeye, istihdam sağlamaya, bu ülkeye katkı vermeye devam edin. Arkanızda istikrarlı bir hükümet, gerçekten irade ortaya koyan bir cumhurbaşkanı ve onunla uyum içerisinde çalışan bir hükümet var. Sizlerin bu çalışmalarınız Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi esasında sadece Türkiye’de yaşayanlar için bir mutluluk ve umut kaynağı değil, aynı zamanda dünyadaki mazlumlar ve yakın coğrafyamız için de bir umut taşıyor. En son Trump’un bomba gibi ortaya koymuş olduğu Kudüs’ün başkent ilan etmesine karşılık cumhurbaşkanımızın nasıl dünyanın vicdanını ayağa kaldırdığını gördünüz. Esasında bu Türkiye’nin gücüydü. Onun için sizlerin her bir katkınız değerlidir” ifadelerinde bulundu.



YERLİ OTOMOBİL

Programa katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, yerli otomobilin birçok ilin üretim yeri olmak istediğini vurgulayarak İç Anadolu’daki illerin birlikte hareket ettiğinde bir adım öne çıkacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Geçen sene 6 ay önce Cumhurbaşkanımız bize bir vazife verdi, kamuoyunun önünde. ‘Türkiye’nin otomobiline ben 5 yıldır çağrı yapıyorum kimse çıkmıyor, ey odalar birliği başkanı bu işe başvuracaksın’ dedi. Ben de Türk özel sektörüne güvenip görevi aldık’ dedim. Allah’a çok şükür bugün 5 babayiğit çıktı. Bunların içinde hemşehriniz de var haberiniz olsun. Şimdi Kayseri diyor ki ‘Kayseri’de olsun’, Konya diyor ki ‘Konya’da olsun’, Bursa diyor ki ‘Bursa’da olsun’, Mersin diyor ki ‘Mersin’de olsun’, Kocaeli diyor ki ‘Kocaeli’nde olsun’, Zonguldak diyor ki ‘Zonguldak’ta olsun’, Malatya’da istiyor. Bence yatırım yeri ile ilgili daha vakit var. Ama bölge olarak 1 elin nesi var 2 elin sesi var. Güçlerimizi birleştirelim ‘İç Anadolu Bölgesi’nden Mersin Limanı üzerinden dünyaya açılalım’ diyor Mehmet Büyüksimitçi. Diğer bölgelere göre avantajlı olmamız için birlikte hareket etmemiz lazım. İşte o zaman İç Anadolu bir adım öne çıkar. Eğer biz bunları yapabilirsek İç Anadolu’daki illerimiz inşallah önümüzdeki sene karar verme noktasında avantajlı konuma geçebilir” diye konuştu.



Geceye katılan protokol üyelerine hediyeler takdim edilirken, sanayicilere ise ödülleri verildi.

İHA