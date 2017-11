Sanayi Bakanı Faruk Özlü'nün yerli otomobil üretimine talip olunması konusunda "Şehirleri yarıştıracağız" açıklaması üzerine birçok ilde oda, belediye başkanları ve valiler harekete geçti.

Malatya, Vagon Onarım Fabrikası amacıyla inşa edilen ancak şu anda kullanılmayan dev tesis başta olmak üzere, bölgenin en büyük organize sanayi bölgesiyle de yerli projeye talip.

BU PROJEYE TALİBİZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ücretsiz yer temin etmek suretiyle bu önemli projeye talip olduklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ‘Lojistik Merkez yapılması için anlaştık’ dediği devasa Vagon Onarım Fabrikası’nın yerli otomobil üretimi için aday gösterilmesi Malatyalıları heyecanlandırdı. 500 bin metrekarelik alanı ve her türlü hazır alt yapısıyla yerli oto üretimi için uygun görülen fabrika, şehre yakınlığı, ulaşım ve konaklama gibi artılara da sahip. 1989 yılından beri atıl vaziyette bekletilen fabrika tesisi ve boş alan kullanılacağı günü bekliyor.

Yerli otomobil üretimi için Malatya sanayisinin gerekli alt yapıya sahip olduğunu belirten MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, talep gelmesi halinde bedelsiz arsa tahsisine de hazır olduklarını ifade etti.



“BEDAVA YER VERMEYE DE HAZIRIZ”

Yerli otomobil üretimi için Malatya’nın her şeyiyle uygun bir il olduğunu belirten Erkoç, “Otomobil fabrikasının süreci Türk Odalar Birliği’ne Cumhurbaşkanımızın katılımı ile başlayan ve neticede Türkiye Odalar Birliği de bu işi üstlenen büyük bir kurumdur. Bu ay içerisindeki külliye programında ben de vardım. Türkiye’de 5 tane babayiğit çıktı. Türkiye’de yerli otomobilin gerçekleştireceğini ve 2021 yılı itibari ile satışa sunulacağını ifade ettiler. Geç kalmamıza rağmen atılan iyi bir adım oldu. İnşallah ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sunacak. Biz de Malatya olarak onun ticari alt yapısını, sanayi alt yapısını geliştiren bir kentiz, huzur kentiyiz. Bölgeler arasında gelişmişliği göz önüne alarak bu otomobil fabrikasının bazı bölümlerinin alt yapısını oluşturan illerin de içerisinde olması bizi son derece mutlu eder Malatya olarak. Biz yer vermeye hazırız, yeter ki gelsinler. Bu noktada Malatya Ticaret Sanayi olarak bu işe gönüllüyüz, hazırız. İnşallah hayırlı bir netice olur. Ülke için zaten hayırlı bir işe başlandı. Ama bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını da asgariye indirme noktasında bu tür gelişmeye müsait olan huzurlu kentler tercih edilirse son derece mutlu oluruz. Biz Malatya olarak böyle bir talep olursa biz her türlü kolaylığı Malatya halkı olarak, Malatya Ticaret Sanayi Odası olarak, Malatya’nın tüm kurumları olarak buna hazırız. Bedava yer vermeye de hazırız. İfade ettiğim gibi ticaret alt yapısını geliştiren bir kent bu nokta da Malatya üzerine düşen bütün fedakarlıkları biz yerine getiririz. Malatya içinde hayırlı olur bedava da yer veririz” diye konuştu.









İHA