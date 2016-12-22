22 Aralık 2016 Perşembe

Yerli Malı Haftası'nda minik öğrencilerden anlamlı davranış

Malatya'da Yerli Malı Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen Derme İlkokulu 2-B Sınıfı öğrencileri düzenledikleri etkinlikte, dolar bozdurup yerli ürün aldılar.

20 Aralık 2016 Salı 15:59
Yerli Malı Haftası'nda minik öğrencilerden anlamlı davranış
Öğrencilerin yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için her yıl düzenlenen Yerli Malı Haftası Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Derme İlkokulu 2-B Sınıfı öğrencileri düzenledikleri etkinlikte, dolar bozdurup yerli ürün aldılar.
Sınıf öğretmeni Mehmet Karakayış nezaretinde İnönü caddesinde bulunan bir döviz bürosuna gelen minik öğrenciler burada ailelerinden aldıkları dolarları bozdurduktan sonra bir alışveriş merkezine giderek Malatya yöresine ait çeşitli ürünler aldılar.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya