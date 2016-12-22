Öğrencilerin yerli malı kullanma, bilinçli ve tutumlu olma davranışı kazanmaları için her yıl düzenlenen Yerli Malı Haftası Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Derme İlkokulu 2-B Sınıfı öğrencileri düzenledikleri etkinlikte, dolar bozdurup yerli ürün aldılar.

Sınıf öğretmeni Mehmet Karakayış nezaretinde İnönü caddesinde bulunan bir döviz bürosuna gelen minik öğrenciler burada ailelerinden aldıkları dolarları bozdurduktan sonra bir alışveriş merkezine giderek Malatya yöresine ait çeşitli ürünler aldılar.

İHA