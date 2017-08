Malatya’da kurutmalık sezonu başladı. Her yıl kış ayları için hazırlanan ve her evin olmazsa olmazı olan kurutmalıklar her bütçeye de uygun. Bu yıl kurutmalıklara geçen yıla oranla daha fazla ilginin olduğunu ifade eden Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, BUSABAH’a konuştu.

Şu andaki sezonun kurutmalık sezonu olduğunu dile getiren Başkan Akbay, salatalık, patlıcan ve biber gibi kurutmalık sebzeleri çok ilgi olduğunu söyledi.

TALEP ÇOK FAZLA

Kurutmalık sebze fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden Başkan Akbay, şunları kaydetti:

“Şu an halde kurutmalık olan sebzelere talep çok fazla. Vatandaşlarımız kurutmalık ürünlerini hallerden temin edebilirler. Çünkü halimizdeki ürünler daha kaliteli ve daha sağlıklı. Fiyatlarda her vatandaşın bütçesine uygun ve çok ucuz. Kurutmalık biberin kilosu bir lira ile bir lira 20 kuruş arasında, patlıcanın kilosu 60 ila 70 kuruş arası, salatalık 30 ila 50 kuruş arasında satılıyor. Malatya’mızda kurutmalık biber, patlıcan ve salatalık kültürü çok fazla. Özellikle Malatya dışında yaşayan Malatyalı vatandaşlarımız da bu sezonda kurutmalıklarını burada yapıp bulundukları yerlere götürecekler. Çünkü geçen yıl da böyle olmuştu. Ayrıca salçalarını da buradan yapacaklar ve salçalık domates de çok ucuz. Salçalık domatesin de kilosu 60 kuruştan satılıyor. Fiyatlarımız çok iyi. Zaten Malatyalılar dışarıdan gelen kurutmalık ürünleri almayıp, Malatya’nın yerli olan biber, patlıcan, salatlığını alıyorlar.”

Başkan Akbay, “Kamuoyunda halleri çok abartıyorlar. Vatandaşlarımız hallerimize gelip, buraları gezseler, alışverişlerini yapsalar haldeki fiyatın ne kadar ucuz olacağını görecekler” dedi.













MUTLU SARIGÜL