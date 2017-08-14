14 Ağustos 2017 Pazartesi

Yerleştirme sonuçlarında değişiklik yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiğini, bin 628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma geldiğini, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 adayın ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemediğini bildirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:16
Yerleştirme sonuçlarında değişiklik yapıldı

  ÖSYM'den yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, bin 628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir. Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirilmiş, yeni sonuçlar 12 Ağustos 2017 tarihi saat 11:00 itibariyle güncellenmiştir. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız" denildi.

İHA
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