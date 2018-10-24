AK Parti ve MHP 15 Temmuz sonrası ittifak halinde hareket etmiş, genel seçime AK Parti ve MHP ittifakı damga vurmuştu. Bu ittifak ortalama iki yıl sürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yerelde ittifakın bittiğini kamuoyuna duyurdu. Bahçeli, “Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Kendi yolumuzu çizeceğiz. Artık hiçbir ittifak arayışında değiliz” şeklinde konuştu.

“YERELDE İTTİFAK BİTTİ”

Grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın sürdüğünü, ancak yerelde ittifakın olmayacağını vurguladı.

KENDİ YOLUMUZU ÇİZECEĞİZ

İttifak konusunda grup toplantısında konuşan Bahçeli, "AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir. Parti olarak mahalli idareler seçimlerine yönelik ittifak arayışımız artık kalmadı. Oyalamaya, ümitlerle oynamaya gerek yoktur. Kendi yolumuzu yalnızca kendimiz çizeceğiz. Kendi adaylarımızla katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde yer alacağız" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi. Erdoğan, "Biz milletimizin bize emaneti olan Cumhur İttifakı’nı günlük tartışmaların dışında tutmaya çalıyoruz. Gördük ki MHP farklı bir yol seçmiştir. Mademki ‘biz yolumuza’ diyorlar biz de herkes kendi yoluna deriz" diye konuştu.

MHP MALATYA İL BAŞKANINDAN İTTİFAK YORUMU

Konuyu değerlendiren MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, "Biz yerelde kendi adaylarımızı belirleyip, seçime gideceğiz inşallah ve bunda da Allah’ın izniyle başarılı olacağız. Sayın liderimizin grup toplantısında ifade ettiği gibi biz kendi adaylarımızı Türkiye genelinde kendimiz çıkaracağız ama buna etken bazı maddeler var. Biz Cumhur İttifakı yapmış olabiliriz ama dünya görüşü olarak farklıyız. Cumhur İttifakı’nın zedelenmemesi için büyükşehirlerin alınması lazım. Bizim Cumhur İttifakı’na nasıl destek verdiğimizi önem verdiğimizi Türkiye biliyor. Cumhur İttifakı şu anda devam ediyor. Belediye seçimlerinde herkes kendi adaylarını çıkaracak. Yerelde hiçbir ilde ittifak olmayacak. AK Parti ile ittifak yapılmayacak” sözlerini kaydetti.