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Yerel medya zor durumda

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, kağıt krizinin yazılı basını bitirme noktasına geldiğini vurgulayarak, tüm meslek örgütlerine ve hükûmet yetkililerine, acil çözüm zirvesinde toplanma çağrısı yaptı. Karaca, yerel medyanın zor durumda olduğunu ifade etti.

Yerel medya zor durumda

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, kağıt krizinin yazılı basını bitirme noktasına geldiğini vurgulayarak, tüm meslek örgütlerine ve hükûmet yetkililerine, acil çözüm zirvesinde toplanma çağrısı yaptı. Karaca, yerel medyanın zor durumda olduğunu ifade etti.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:52
Yerel medya zor durumda

Karaca, bu zirvede TGF ile birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC İstanbul), Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Gazeteciler Cemiyeti Ankara gibi ülkemizin önde gelen belli başlı basın meslek kuruluşları ile Cumhurbaşkanlığı ve hükûmet temsilcilerinin yer alması gerektiğini ifade etti. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın açıklaması şöyle:

“Zaten çok yönlü sorunlarla boğuşmakta olan yazılı basın ve özellikle de Anadolu basını, ithalata dayalı kağıt sektörünün yediği döviz darbesiyle iyice yok olma aşamasına gelmiştir. Kurlardaki artış baskı maliyetlerini iyiden iyiye katlamış, kağıt fiyatları adeta uçmuş, basın kuruluşlarında büyük ekonomik mağduriyetler yaratmıştır. Çalışanlarına zaten neredeyse maaş veremez duruma gelen gazete işletmeleri artık, kapılarına kilit vurma noktasındadır. Kağıt konusu hemen hemen her ülkede, sadece ithalatçı şirketlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar stratejik bir iştir ve mutlaka bir devlet politikası olarak görülmektedir. O nedenle konuyla ilgili acil bir eylem planı hazırlanmalı, ilk olarak tüm paydaşlar, basın meslek kuruluşları temsilcileri ile hükûmet yetkilileri ortak acil çözüm zirvesinde bir araya gelmelidirler. Bu zirvede Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC İstanbul), Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti Ankara gibi ülkemizin temel basın meslek kuruluşları mutlaka yer almalı, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet temsilcilerinin de katılımıyla acil çözüm paketi hazırlanmalıdır. Uzun vadede ülkemizde kağıt üretimine yeniden start verilerek yeterli düzeye getirilmesi, böylelikle kağıdın dövize endeksli bir ürün olmaktan kurtarılması kesin çözüm gibi görünse de; kısa vadede yapılması gerekenler ve alınması gerekli tedbirler vardır. İthal kağıda uygulanan vergi oranları derhal düşürülmeli, bir fon oluşturularak basın kuruluşlarının aşırı yükselen döviz edeniyle uğradığı maddi kayıplar sübvanse edilmeli, banka kredilendirmelerinde basına özel uygulamalar getirilmeli, basın işletmelerinin vergi ve sigorta borçları yapılandırma taksitleri dövizdeki yangın sönene kadar ertelenmelidir.” busabahmalatya.com

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Yerel MedyaZor Durumda
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